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Как превратить уборку в лёгкий и быстрый процесс? Метод 20/10 в деле

0:43
Недвижимость

Метод уборки 20/10 — это простой способ навести порядок, не уставая. Суть в том, чтобы убирать 20 минут, а затем 10 минут отдыхать.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Такой подход, по словам эксперта клининговой фирмы Галии Ивановой, помогает эффективно распределять силы и доводить уборку до конца.

Метод особенно полезен для больших помещений, например, гостиных с разбросанными мелочами или кухонь с загромождёнными столешницами, пишет портал Homes & Gardens.

Он также идеально подходит для объёмных задач, таких как уборка больших ванных комнат или разбор гардероба, где перерывы позволяют избежать перегрузки и сохраняют мотивацию.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Гардероб — помещение для хранения одежды и переодевания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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