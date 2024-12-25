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7 гениальных способов применения тряпки из микрофибры, которые упростят уборку

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Недвижимость

Тряпки из микрофибры — идеальные помощники в уборке. Они эффективно собирают грязь, пыль и отлично впитывают влагу, при этом их можно стирать и использовать многократно.

Уборка
Фото: Openverse by Jude Doyland, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Уборка

Помимо обычной уборки, микрофибра может использоваться в других случаях. Она идеально подходит для чистки окон и зеркал, не оставляя разводов.

Микрофибра также безопасна для очистки экранов электроники, так как не царапает деликатные поверхности.

С помощью этой ткани можно легко полировать нержавеющую сталь, очищать старую обувь, особенно кожаную и замшевую, упростить уборку в ванной, избавляться от паутины и собирать шерсть домашних животных.

Микрофибра также полезна для ухода за листьями комнатных растений, бережно удаляя с них пыль, пишет портал Homes & Gardens.

Уточнения

Тря́пка — кусок материи (ткани), как правило, используемый для вытирания, уборки, очистки, мытья. В технике принят термин — «ветошь». Кусок материи, используемый для протирки.

Микроволокно или микрофибра (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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