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Как понять, что пылесос уже пора выбрасывать? 4 главных признака

1:10
Недвижимость

Со временем эффективность пылесоса снижается: он теряет мощность всасывания, перегревается или начинает неприятно пахнуть. Обычно пылесос служит 6-8 лет, в зависимости от марки и частоты использования.

Пылесос
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пылесос

Перегрев часто возникает из-за заблокированного потока воздуха или неисправного двигателя, и если чистка фильтра не помогает, лучше сдать пылесос в ремонт или заменить его.

Потеря мощности всасывания может быть вызвана засорами в фильтре или шланге, но в более сложных случаях проблему решает только замена устройства.

Неприятный запах может указывать на накопление грязи или образование плесени внутри пылесоса, и если чистка не помогает, стоит подумать о новой модели.

Шум или странные звуки, такие как скрежет или скрип, могут свидетельствовать об изношенных подшипниках или других повреждениях.

Если пылесос уже стар и ремонт сложен или дорог, лучше купить новый, так как современные модели обычно более мощные, энергоэффективные и имеют улучшенную фильтрацию, пишет портал Homes & Gardens.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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