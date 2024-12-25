Короны и обувь на заказ: гардероб Сергея Зверева занял целую квартиру

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев, прославившийся своим эксцентричным стилем и эффектными образами, признался, что его гардероб занимает целую квартиру.

Фото: wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Зверев

Об этом артист рассказал журналистам URA.RU во время церемонии вручения премии Fashion New Year Awards.

По его словам, отдельная квартира полностью забита вещами: там находятся не только роскошные наряды и коллекция корон, но и обувь, большая часть которой создана на заказ.

Зверев уточнил, что значительная часть обуви предназначена исключительно для красных дорожек и светских мероприятий, тогда как в повседневной жизни он предпочитает более практичные варианты.

Уточнения

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.



Гардероб — помещение для хранения одежды и переодевания.



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