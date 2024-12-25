Короны и обувь на заказ: гардероб Сергея Зверева занял целую квартиру

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев, прославившийся своим эксцентричным стилем и эффектными образами, признался, что его гардероб занимает целую квартиру.
Об этом артист рассказал журналистам URA.RU во время церемонии вручения премии Fashion New Year Awards.
По его словам, отдельная квартира полностью забита вещами: там находятся не только роскошные наряды и коллекция корон, но и обувь, большая часть которой создана на заказ.
Зверев уточнил, что значительная часть обуви предназначена исключительно для красных дорожек и светских мероприятий, тогда как в повседневной жизни он предпочитает более практичные варианты.
Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.
Гардероб — помещение для хранения одежды и переодевания.
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