Как быстро и эффективно навести порядок в доме, если у вас мало времени

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уборку в доме не всегда хочется делать, но она необходима. Вот несколько советов, которые помогут сделать этот процесс быстрее и приятнее.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Очистка стола

Начните с ванной комнаты: уберите все моющие средства в шкафчик, обработайте поверхности и замочите грязную посуду в раковине. Затем постирайте полотенца и отправьте их в сушилку. Наведите порядок на кухне: замочите посуду в раковине с моющим средством, пока она замачивается, протрите плиту и столешницу. После промойте посуду и оставьте её сушиться. Сделайте фото квартиры: это поможет вам увидеть, что нужно убрать. Например, спортивную сумку, которую вы бросили в прихожей. Используйте мусорные пакеты: разложите их по комнатам и избавьтесь от ненужного мусора. Затем постирайте грязные вещи и уберите их в шкаф. Заправьте кровать: это придаст комнате аккуратный вид и поможет организовать пространство. Уделите внимание тем комнатам, где будут гости: это может быть кухня, ванная или прихожая. Здесь нужно навести порядок, чтобы произвести хорошее впечатление. Поднимите вещи с пола: пропылесосьте и помойте полы, а затем переходите к другим комнатам. Уберите следы от домашних животных: пройдитесь пылесосом по местам, где лежат ваши питомцы, и уберите лоток и старый корм. Используйте насадки для пылесоса: это поможет вам убрать пыль в труднодоступных местах. Протрите зеркальные поверхности: чистое зеркало создаст ощущение порядка и уюта.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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