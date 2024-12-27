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Как быстро и эффективно навести порядок в доме, если у вас мало времени

1:40
Недвижимость

Уборку в доме не всегда хочется делать, но она необходима. Вот несколько советов, которые помогут сделать этот процесс быстрее и приятнее.

Очистка стола
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Очистка стола
  1. Начните с ванной комнаты: уберите все моющие средства в шкафчик, обработайте поверхности и замочите грязную посуду в раковине. Затем постирайте полотенца и отправьте их в сушилку.
  2. Наведите порядок на кухне: замочите посуду в раковине с моющим средством, пока она замачивается, протрите плиту и столешницу. После промойте посуду и оставьте её сушиться.
  3. Сделайте фото квартиры: это поможет вам увидеть, что нужно убрать. Например, спортивную сумку, которую вы бросили в прихожей.
  4. Используйте мусорные пакеты: разложите их по комнатам и избавьтесь от ненужного мусора. Затем постирайте грязные вещи и уберите их в шкаф.
  5. Заправьте кровать: это придаст комнате аккуратный вид и поможет организовать пространство.
  6. Уделите внимание тем комнатам, где будут гости: это может быть кухня, ванная или прихожая. Здесь нужно навести порядок, чтобы произвести хорошее впечатление.
  7. Поднимите вещи с пола: пропылесосьте и помойте полы, а затем переходите к другим комнатам.
  8. Уберите следы от домашних животных: пройдитесь пылесосом по местам, где лежат ваши питомцы, и уберите лоток и старый корм.
  9. Используйте насадки для пылесоса: это поможет вам убрать пыль в труднодоступных местах.
  10. Протрите зеркальные поверхности: чистое зеркало создаст ощущение порядка и уюта.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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