Вторичное жильё со скидкой: на что сегодня готовы пойти владельцы при продаже

Продавцы вторичного жилья предлагают покупателям всё больше скидок, которые в среднем достигают 5%. Об этом сообщил коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.
По словам эксперта, скидка, например, может составить 600 тысяч рублей при стоимости квартиры 12 миллионов рублей.
Белокуров отмечает, что средняя скидка сейчас составляет 5%. Если ключевая ставка начнёт снижаться, то дисконт уменьшится, и станет возможным продать квартиру по рыночной цене без торга. Кроме того, можно не только ждать, но и сдавать жильё в аренду. При текущих арендных ставках доход к сумме покупки для тех, кто вложился в недвижимость, составит примерно 4–7% в год, сообщает Газета.Ru.
20 декабря Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В статье рассматривается влияние этого решения на ставки по ипотеке и целесообразность её оформления в настоящее время. Средняя ставка по ипотеке составляет 29%.
В течение 2024 года Центробанк трижды повышал ключевую ставку, а в 2023 году делал это пять раз.
Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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