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Вторичное жильё со скидкой: на что сегодня готовы пойти владельцы при продаже

1:20
Недвижимость

Продавцы вторичного жилья предлагают покупателям всё больше скидок, которые в среднем достигают 5%. Об этом сообщил коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

квартира
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квартира

По словам эксперта, скидка, например, может составить 600 тысяч рублей при стоимости квартиры 12 миллионов рублей.

Белокуров отмечает, что средняя скидка сейчас составляет 5%. Если ключевая ставка начнёт снижаться, то дисконт уменьшится, и станет возможным продать квартиру по рыночной цене без торга. Кроме того, можно не только ждать, но и сдавать жильё в аренду. При текущих арендных ставках доход к сумме покупки для тех, кто вложился в недвижимость, составит примерно 4–7% в год, сообщает Газета.Ru.

20 декабря Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В статье рассматривается влияние этого решения на ставки по ипотеке и целесообразность её оформления в настоящее время. Средняя ставка по ипотеке составляет 29%.

В течение 2024 года Центробанк трижды повышал ключевую ставку, а в 2023 году делал это пять раз.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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