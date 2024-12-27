Вторичное жильё со скидкой: на что сегодня готовы пойти владельцы при продаже

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продавцы вторичного жилья предлагают покупателям всё больше скидок, которые в среднем достигают 5%. Об этом сообщил коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ квартира

По словам эксперта, скидка, например, может составить 600 тысяч рублей при стоимости квартиры 12 миллионов рублей.

Белокуров отмечает, что средняя скидка сейчас составляет 5%. Если ключевая ставка начнёт снижаться, то дисконт уменьшится, и станет возможным продать квартиру по рыночной цене без торга. Кроме того, можно не только ждать, но и сдавать жильё в аренду. При текущих арендных ставках доход к сумме покупки для тех, кто вложился в недвижимость, составит примерно 4–7% в год, сообщает Газета.Ru.

20 декабря Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В статье рассматривается влияние этого решения на ставки по ипотеке и целесообразность её оформления в настоящее время. Средняя ставка по ипотеке составляет 29%.

В течение 2024 года Центробанк трижды повышал ключевую ставку, а в 2023 году делал это пять раз.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.