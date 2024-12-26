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Как легко очистить кухонную плитку от жира и грязи? Используйте этот метод

Недвижимость

Как почистить кухонную плитку от жира и грязи

Пищевая сода хорошо подходит для чистки кухонной плитки. Она будет бороться как с пятнами, так и с плесенью. Для этого смочите плитку небольшим количеством воды, присыпьте поверхность тонким слоем соды и оставьте на 15 минут. Затем протрите стену сухой или слегка влажной тряпкой. Это поможет вам смыть жир, въевшуюся грязь.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Как правильно чистить кафельный пол на кухне

Чтобы почистить кухонную напольную плитку, используйте любой вид кислоты. Например, лимон, уксус или нашатырный спирт.

Для этого нужно нанести на поверхность раствор воды и кислоты с помощью пульверизатора. Затем вымойте пол как обычно водой и шваброй. Также можно использовать нашатырный спирт или средство для мытья стекол. 

Чем нельзя мыть плитку

Плитку нельзя чистить мылом, так как в составе содержатся органические кислоты и жир. Оно оставит разводы и навредит целостности материала.

Кислотные моющие средства также вредны для чистки плитки, так как они могут нарушить целостность цементной затирки в местах швов между плитками, а также способствовать повреждению верхнего слоя глазури.

Уточнения

Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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