Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы

Самка таракана способна произвести более двухсот потомков за месяц, что делает борьбу с этими насекомыми крайне сложной задачей. Размножаясь с огромной скоростью, каждая самка откладывает до шести капсул, из каждой из которых выводятся около 40 новых особей.
Тем не менее существуют способы избавления от тараканов без использования химических препаратов. Например, пищевая сода, рассыпанная в ванной комнате, раздражает лапки насекомых. Также тараканы боятся запаха чеснока, поэтому маленькие шарики с ним, разложенные в местах скопления насекомых, могут помочь в борьбе с ними.
Наиболее эффективным методом считается смесь порошка борной кислоты с варёным яичным желтком и сахаром. Попадая внутрь организма таракана, она разрушает его внутренние органы.
Также можно воспользоваться следующими средствами: стеблями полыни, золой,
нафталином, двусторонним скотчем.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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