Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы

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1:02
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Самка таракана способна произвести более двухсот потомков за месяц, что делает борьбу с этими насекомыми крайне сложной задачей. Размножаясь с огромной скоростью, каждая самка откладывает до шести капсул, из каждой из которых выводятся около 40 новых особей.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

Тем не менее существуют способы избавления от тараканов без использования химических препаратов. Например, пищевая сода, рассыпанная в ванной комнате, раздражает лапки насекомых. Также тараканы боятся запаха чеснока, поэтому маленькие шарики с ним, разложенные в местах скопления насекомых, могут помочь в борьбе с ними.

Наиболее эффективным методом считается смесь порошка борной кислоты с варёным яичным желтком и сахаром. Попадая внутрь организма таракана, она разрушает его внутренние органы.

Также можно воспользоваться следующими средствами: стеблями полыни, золой,
нафталином, двусторонним скотчем.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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