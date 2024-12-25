Жидкости для ёлок: стоит ли рисковать безопасностью ради свежести

Новогодняя ель — символ праздника, но как сохранить её свежесть в условиях отопленного помещения? В магазинах появились специальные жидкости для срезанных хвойных деревьев, которые обещают продлить жизнь елкам, пихтам и туям, предотвратить осыпание иголок и неприятный запах. Но безопасны ли такие средства для детей и домашних животных?
Давайте разберемся, что скрывается в этих баночках и стоит ли доверять рекламе.
Эти жидкости — концентрированные растворы, предназначенные для продления жизни срезанных хвойных растений, а также для сохранения свежести веток. Препарат помогает не только предотвратить осыпание хвои, но и избавляет от неприятного запаха, который часто появляется в воде для ёлок. Такие жидкости могут сохранить растения свежими до двух недель, а в некоторых случаях и дольше.
В составе этих растворов, как утверждают производители, можно найти такие компоненты, как:
Интересно, что эти жидкости также подходят для продления жизни цветочных букетов, что подчеркивает их универсальность.
Несмотря на привлекательность таких средств для поддержания свежести хвойных деревьев, возникают вопросы по поводу их безопасности, особенно если в доме есть дети и животные. По мнению кандидата сельскохозяйственных наук, доцента и директора Ставропольского ботанического сада Владимира Кожевникова, такие препараты не приносят пользы ни елке, ни организму человека.
Он отмечает:
"Я думаю, что все эти препараты ничего хорошего ни организму, ни этой елке не принесут. У нас и так организм принимает большое количество всевозможных нехороших веществ, так зачем ещё тащить эти химикаты в помещение?"
Если выбирать свежие хвойные деревья, то лучше придерживаться проверенных способов.
"Ель колючая (голубая), сосна или пихта — эти деревья прекрасно стоят в доме в обычной воде или в ведре с увлажнённым песком", — добавляет эксперт.
Если вы все же хотите продлить жизнь своей ёлке без использования химикатов, есть несколько простых решений:
Эти методы являются более безопасными и экологичными, особенно если в вашем доме есть маленькие дети или питомцы, сообщает aif.ru.
Новогодняя ёлка, или Новогоднее дерево — дерево, украшаемое к Новому году.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.