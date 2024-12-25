Жидкости для ёлок: стоит ли рисковать безопасностью ради свежести

Новогодняя ель — символ праздника, но как сохранить её свежесть в условиях отопленного помещения? В магазинах появились специальные жидкости для срезанных хвойных деревьев, которые обещают продлить жизнь елкам, пихтам и туям, предотвратить осыпание иголок и неприятный запах. Но безопасны ли такие средства для детей и домашних животных?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Новый год

Давайте разберемся, что скрывается в этих баночках и стоит ли доверять рекламе.

Что за жидкость для елей

Эти жидкости — концентрированные растворы, предназначенные для продления жизни срезанных хвойных растений, а также для сохранения свежести веток. Препарат помогает не только предотвратить осыпание хвои, но и избавляет от неприятного запаха, который часто появляется в воде для ёлок. Такие жидкости могут сохранить растения свежими до двух недель, а в некоторых случаях и дольше.

В составе этих растворов, как утверждают производители, можно найти такие компоненты, как:

Гидролизат сахарозы.

Алюмокалиевые квасцы.

Борная кислота.

Дигидрокверцетин.

Пихтовое эфирное масло.

Вода.

Интересно, что эти жидкости также подходят для продления жизни цветочных букетов, что подчеркивает их универсальность.

Насколько они безопасны для детей и животных

Несмотря на привлекательность таких средств для поддержания свежести хвойных деревьев, возникают вопросы по поводу их безопасности, особенно если в доме есть дети и животные. По мнению кандидата сельскохозяйственных наук, доцента и директора Ставропольского ботанического сада Владимира Кожевникова, такие препараты не приносят пользы ни елке, ни организму человека.

Он отмечает:

"Я думаю, что все эти препараты ничего хорошего ни организму, ни этой елке не принесут. У нас и так организм принимает большое количество всевозможных нехороших веществ, так зачем ещё тащить эти химикаты в помещение?"

Если выбирать свежие хвойные деревья, то лучше придерживаться проверенных способов.

"Ель колючая (голубая), сосна или пихта — эти деревья прекрасно стоят в доме в обычной воде или в ведре с увлажнённым песком", — добавляет эксперт.

Как выбрать безопасную альтернативу

Если вы все же хотите продлить жизнь своей ёлке без использования химикатов, есть несколько простых решений:

Регулярно меняйте воду, в которой стоит ёлка, чтобы предотвратить её зацветание и появление неприятного запаха.

Используйте ведро с влажным песком, чтобы избежать пересыхания ствола.

Внимательно выбирайте хвойные деревья: свежие ёлки и пихты лучше стоят и дольше сохраняют свою привлекательность.

Эти методы являются более безопасными и экологичными, особенно если в вашем доме есть маленькие дети или питомцы, сообщает aif.ru.

Уточнения

Новогодняя ёлка, или Новогоднее дерево — дерево, украшаемое к Новому году.



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