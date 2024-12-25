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Жидкости для ёлок: стоит ли рисковать безопасностью ради свежести

Недвижимость

Новогодняя ель — символ праздника, но как сохранить её свежесть в условиях отопленного помещения? В магазинах появились специальные жидкости для срезанных хвойных деревьев, которые обещают продлить жизнь елкам, пихтам и туям, предотвратить осыпание иголок и неприятный запах. Но безопасны ли такие средства для детей и домашних животных?

Новый год
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Новый год

Давайте разберемся, что скрывается в этих баночках и стоит ли доверять рекламе.

Что за жидкость для елей

Эти жидкости — концентрированные растворы, предназначенные для продления жизни срезанных хвойных растений, а также для сохранения свежести веток. Препарат помогает не только предотвратить осыпание хвои, но и избавляет от неприятного запаха, который часто появляется в воде для ёлок. Такие жидкости могут сохранить растения свежими до двух недель, а в некоторых случаях и дольше.

В составе этих растворов, как утверждают производители, можно найти такие компоненты, как:

  • Гидролизат сахарозы.
  • Алюмокалиевые квасцы.
  • Борная кислота.
  • Дигидрокверцетин.
  • Пихтовое эфирное масло.
  • Вода.

Интересно, что эти жидкости также подходят для продления жизни цветочных букетов, что подчеркивает их универсальность.

Насколько они безопасны для детей и животных

Несмотря на привлекательность таких средств для поддержания свежести хвойных деревьев, возникают вопросы по поводу их безопасности, особенно если в доме есть дети и животные. По мнению кандидата сельскохозяйственных наук, доцента и директора Ставропольского ботанического сада Владимира Кожевникова, такие препараты не приносят пользы ни елке, ни организму человека.

Он отмечает:

"Я думаю, что все эти препараты ничего хорошего ни организму, ни этой елке не принесут. У нас и так организм принимает большое количество всевозможных нехороших веществ, так зачем ещё тащить эти химикаты в помещение?"

Если выбирать свежие хвойные деревья, то лучше придерживаться проверенных способов.

"Ель колючая (голубая), сосна или пихта — эти деревья прекрасно стоят в доме в обычной воде или в ведре с увлажнённым песком", — добавляет эксперт.

Как выбрать безопасную альтернативу

Если вы все же хотите продлить жизнь своей ёлке без использования химикатов, есть несколько простых решений:

  • Регулярно меняйте воду, в которой стоит ёлка, чтобы предотвратить её зацветание и появление неприятного запаха.
  • Используйте ведро с влажным песком, чтобы избежать пересыхания ствола.
  • Внимательно выбирайте хвойные деревья: свежие ёлки и пихты лучше стоят и дольше сохраняют свою привлекательность.

Эти методы являются более безопасными и экологичными, особенно если в вашем доме есть маленькие дети или питомцы, сообщает aif.ru.

Уточнения

Новогодняя ёлка, или Новогоднее дерево — дерево, украшаемое к Новому году.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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