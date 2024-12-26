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В ноябре выдачи рыночной ипотеки россиянам упали на 40%

1:14
Недвижимость

В ноябре 2024 года продолжался спад темпов роста ипотечного рынка, который снизился до 0,4% по сравнению с 0,7% в октябре. Также наблюдается уменьшение объемов как льготных, так и рыночных кредитов. В результате общий объем ипотечного портфеля достиг 20 триллионов рублей.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

В соответствии с данными ЦБ, количество выданных ипотечных кредитов с государственной поддержкой уменьшилось на 18%, составив 203 миллиарда рублей, по сравнению с 248 миллиарда рублей в предыдущем месяце. Объем кредитов по программе "Семейная ипотека" также снизился на 12% — до примерно 166 миллиардов рублей с 190 миллиардов рублей, что частично связано с исчерпанием лимитов по данной программе.

Кроме того, выдача рыночных ипотек в ноябре упала на 40%, сократившись до 71 миллиарда рублей с 119 миллиардов рублей в октябре. Причиной этого снижения стали увеличившиеся процентные ставки, как отметили эксперты Центрального банка, передает ТАСС.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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