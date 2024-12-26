Россиянам назвали преимущества и недостатки натяжных потолков

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Владельцы помещений всё чаще выбирают натяжные потолки. Давайте разберёмся с их преимуществами и недостатками вместе с экспертами. Натяжные потолки представляют собой конструкции, изготовленные из специальной пленки, которая крепится к основному потолку с помощью алюминиевых или пластиковых профилей — багетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Натяжжной потолок

Специалисты выделяют следующие достоинства. Так, пленка эффективно скрывает различные неровности потолка, избавляя от необходимости его выравнивать, штукатурить, а затем белить или красить. Долговечность также играет роль. Как только материал установлен, можно на длительное время забыть о его уходе. Водонепроницаемость. Натяжные потолки способны удерживать влагу в случае затопления со стороны соседей сверху.

Говоря о ценах, итоговая стоимость зависит от площади комнаты, выбранного материала, количества установленных осветительных приборов, сложности конструкции и других дополнительных работ. В среднем, квадратный метр глянцевых или матовых натяжных потолков с монтажом стоит от 450 до 1000 рублей. Текстурные и комбинированные потолки обойдутся примерно вдвое дороже, а тканевые — ещё дороже.

Однако наряду с положительными аспектами существуют и недостатки. Например, некоторые натяжные потолки, особенно глянцевые и матовые, могут быть подвержены разрывам. Эти виды также чувствительны как к высоким, так и к низким температурам, что может привести к трещинам или провисанию. Поэтому их не рекомендуется устанавливать в отапливаемых помещениях. В большинстве случаев натяжные потолки немного уменьшают высоту помещений, что особенно заметно в небольших комнатах.

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