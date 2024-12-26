Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все, что нужно знать о духовках: как выбрать подходящий вариант для вашего дома
Загадочные вспышки и грохот: обломки ракеты испугали уральцев
Дочь Заворотнюк устроила гендер-пати в Дубае: интуиция не подвела
Как правильно удобрять лук и чеснок для богатого урожая
Фальшивые сайты ETA: предупреждение для российских туристов
Это простое средство остановит гниение картофеля в погребе
Как 15-минутные тренировки меняют представление о фитнесе?
Стоимость самой дешевой квартиры в Анталье составила 2,5 миллиона рублей
Как вернуть коже свежесть: секреты, которые помогут замедлить старение

Россиянам назвали преимущества и недостатки натяжных потолков

1:54
Недвижимость

Владельцы помещений всё чаще выбирают натяжные потолки. Давайте разберёмся с их преимуществами и недостатками вместе с экспертами. Натяжные потолки представляют собой конструкции, изготовленные из специальной пленки, которая крепится к основному потолку с помощью алюминиевых или пластиковых профилей — багетов.

Натяжжной потолок
Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Натяжжной потолок

Специалисты выделяют следующие достоинства. Так, пленка эффективно скрывает различные неровности потолка, избавляя от необходимости его выравнивать, штукатурить, а затем белить или красить. Долговечность также играет роль. Как только материал установлен, можно на длительное время забыть о его уходе. Водонепроницаемость. Натяжные потолки способны удерживать влагу в случае затопления со стороны соседей сверху.

Говоря о ценах, итоговая стоимость зависит от площади комнаты, выбранного материала, количества установленных осветительных приборов, сложности конструкции и других дополнительных работ. В среднем, квадратный метр глянцевых или матовых натяжных потолков с монтажом стоит от 450 до 1000 рублей. Текстурные и комбинированные потолки обойдутся примерно вдвое дороже, а тканевые — ещё дороже.

Однако наряду с положительными аспектами существуют и недостатки. Например, некоторые натяжные потолки, особенно глянцевые и матовые, могут быть подвержены разрывам. Эти виды также чувствительны как к высоким, так и к низким температурам, что может привести к трещинам или провисанию. Поэтому их не рекомендуется устанавливать в отапливаемых помещениях. В большинстве случаев натяжные потолки немного уменьшают высоту помещений, что особенно заметно в небольших комнатах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Салат с курицей и черносливом, который покорит вас
Еда и рецепты
Салат с курицей и черносливом, который покорит вас Аудио 
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади Аудио 
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Только наземная операция спасёт Израиль от постояннной угрозы из Йемена Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
Киркоров объяснил, почему Настя Ивлеева останется внизу с пробитым дном
Пять ошибок при ремонте кухни, которые могут дорого стоить
Первая жена Яниса Тиммы нашла повод уколоть Анну Седокову: пища для размышления для многих мужчин
Диета, которая идеально подойдёт россиянам
Самодельные почвосмеси: экономия и здоровье ваших растений
Урожай на подоконнике: секреты выращивания клубники
Пляжные острова мира, которые можно посетить в любое время года
Как позаимствовать у мужчины вещи и создать стильный праздничный образ
Трамп готовит СВО? США хотят обрасти новыми территориями
Наследие многодетности: как семья влияет на личность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.