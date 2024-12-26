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Стоимость самой дешевой квартиры в Анталье составила 2,5 миллиона рублей

0:55
Недвижимость

Стоимость самой низкой по цене квартиры на вторичном рынке в турецкой провинции Анталья на данный момент составляет 2,5 миллиона рублей по актуальному курсу валют на конец декабря.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

По словам специалистов, за указанную сумму можно приобрести жилье площадью 70 квадратных метров в районе Кепез. Кроме того, они отметили, что в декабре 2024 года в данной провинции было выставлено на продажу 3,5 тысячи готовых квартир.

Из них 209 объектов можно купить за сумму ниже 10 миллионов рублей, а четыре квартиры стоят менее пяти миллионов, передает "Лента.ру".

Ранее стало известно, что самую дешевую недвижимость, найденную в Москве, оценили в 1,6 миллиона рублей.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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