Стоимость самой дешевой квартиры в Анталье составила 2,5 миллиона рублей

Стоимость самой низкой по цене квартиры на вторичном рынке в турецкой провинции Анталья на данный момент составляет 2,5 миллиона рублей по актуальному курсу валют на конец декабря.
По словам специалистов, за указанную сумму можно приобрести жилье площадью 70 квадратных метров в районе Кепез. Кроме того, они отметили, что в декабре 2024 года в данной провинции было выставлено на продажу 3,5 тысячи готовых квартир.
Из них 209 объектов можно купить за сумму ниже 10 миллионов рублей, а четыре квартиры стоят менее пяти миллионов, передает "Лента.ру".
Ранее стало известно, что самую дешевую недвижимость, найденную в Москве, оценили в 1,6 миллиона рублей.
Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья.
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