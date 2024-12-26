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Пять ошибок при ремонте кухни, которые могут дорого стоить

2:02
Недвижимость

Ремонт кухни является одним из наиболее сложных этапов в обустройстве жилья, поскольку затрагивает как эстетические, так и функциональные, а также практические стороны вопроса. Важно не только выбрать красивую мебель, но и правильно организовать подключение к системам водоснабжения и электроснабжения, а также учитывать эргономику пространства. Даже незначительная ошибка на этапе планирования может обернуться значительными финансовыми затратами.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Эксперты утверждают, что одной из самых частых проблем при ремонте кухни становится неправильное измерение. Это касается как размеров самого помещения и кухонного гарнитура, так и отдельных элементов — к примеру, ниши для встраиваемой техники, раковины и духовки.

Стоимость исправления таких ошибок может колебаться от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы и используемых материалов. Если возникает необходимость полностью заменить мебель, сумма затрат может значительно возрасти. Часто люди не учитывают необходимость выравнивающего слоя для стен, пола и потолка, и делают заказы, основываясь на первоначальном состоянии помещения. Для встроенной кухни это может привести к многочисленным проблемам.

Еще одной распространенной ошибкой при ремонте кухни является неверно спроектированная схема электропроводки. Зачастую в итоге оказывается, что розеток недостаточно, или они размещены не в тех местах, где это требуется, передает РБК.

Часто необходимость переделок в процессе ремонта может возникнуть из-за проблем с инженерными системами — вентиляцией и водоснабжением. Эксперты подчеркивают, что такие ошибки нередко происходят из-за недостаточного внимания к этапу проектирования и неправильного выбора материалов. По их словам, затраты на исправления подобных недочетов могут варьироваться — от нескольких тысяч рублей и выше.

Уточнения

Эргоно́мика — наука о приспособлении должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и объектов труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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