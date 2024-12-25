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Россияне считают электриков самыми незаменимыми специалистами при ремонте

1:10
Недвижимость

Согласно результатам опроса, 70% россиян, проводивших ремонт в своих домах, выделили электриков как самых необходимых специалистов.

ремонт
Фото: mos.ru is licensed under public domain
ремонт

В исследовании, в котором приняли участие свыше 3,5 тысячи человек старше 18 лет из разных уголков России, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

На втором месте по важности оказались сантехники и специалисты по системе отопления и канализации — их упомянули по 55% опрошенных. Третью строчку в этом списке занимают мастера, занимающиеся установкой окон (54%). Четыре процента ниже, на четвертом месте, оказались плиточники и мастера по натяжным потолкам, которых назвали 48% респондентов. Замыкают первую пятерку списка специалисты по строительно-монтажным работам — их отметили 46% участников опроса, передает РБК.

Более половины россиян (52%), недовольных ремонтом, выполненным в 2023 году, потратили на исправление недостатков и ошибок до 50 тысяч рублей.

 

Уточнения

Эле́ктрик — специалист, работающий в области электротехники (полное название профессии — «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»)

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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