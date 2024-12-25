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Паркет и ламинат: эксперты назвали пять отличий между материалами

1:47
Недвижимость

Паркет представляет собой изысканное напольное покрытие, изготовленное из настоящего дерева, которое нарезается на планки и укладывается в определенные узоры. Для его производства используются массивы твердых древесных пород, таких как дуб, ясень, бук и клен.

Чистый пол
Фото: commons.wikimedia. org by Perry Beall, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чистый пол

В зависимости от желаемого дизайна и качества, паркет может также производиться из экзотических деревьев, таких как венге или тик, которые, подобно классическим дубу и ясеню, обладают выдающейся прочностью и долговечностью.

Ламинат, в свою очередь, является многослойным синтетическим покрытием, которое имитирует натуральные материалы, такие как дерево или камень. Основой ламината служит древесноволокнистая плита, обеспечивающая ему необходимую прочность. Он заканчивается защитным слоем из меламиновой смолы, а под ним — декоративным изображением.

Несмотря на то что паркет и ламинат визуально могут быть похожи, их состав, качества и область применения значительно отличаются. Паркет изготавливается из натуральной древесины, в то время как ламинат является искусственным продуктом на основе древесины. Паркет можно шлифовать и восстанавливать, тогда как ламинат менее устойчив к повреждениям: в случае необходимости требуется замена всей панели, передает РБК.

При этом паркет сохраняет оригинальную текстуру дерева и его натуральное ощущение. Ламинат может внешне напоминать дерево, однако его текстура и тактильные качества уступают натуральным материалам. Паркет, как и некоторые классы ламината, чувствителен к влаге и температурным перепадам.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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