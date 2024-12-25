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Как выбрать межкомнатные двери: советы эксперта

0:55
Недвижимость

При выборе недорогой межкомнатной двери важно рассмотреть шпонированные или эмалированные модели из МДФ. Строительный эксперт и генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев поделился полезными рекомендациями.

Роскошная кухня
Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Роскошная кухня

Он отметил, что следует избегать покупки дверей, покрытых пленкой или ПВХ, а также шпоном и другими подобными материалами. Искусственные покрытия склонны к образованию видимых царапин и могут накапливать статическое электричество. Среди бюджетных вариантов для хорошей практики можно рассмотреть двери, облицованные шпоном, или эмалированные конструкции из МДФ, передают "Известия".

Васильев также акцентировал внимание на важности выбора качественных дверных ручек. По его мнению, алюминиевые ручки не являются оптимальным выбором, так как быстро подвергаются износу.

Уточнения

Поливинилхлорид (ПВХ, полихлорвинил, винил, вестолит, хосталит, виннол, корвик, сикрон, джеон, ниппеон, сумилит, луковил, хелвик, норвик и др.) — бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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