Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистота постельного белья имеет важное значение для комфортного сна, и одеяло следует стирать хотя бы раз в год. Если оно не помещается в стиральную машину, можно воспользоваться другими способами.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Регулярно пылесосьте его при смене постельного белья, чтобы удалить пыль, шерсть домашних животных и клещей. После уборки обязательно встряхните одеяло на свежем воздухе.

Если требуется более тщательная чистка, замочите одеяло в ванне с тёплой водой и мягким моющим средством, оставьте на несколько часов, затем аккуратно промойте и тщательно ополосните.

После этого отожмите и разложите на сушилке до полного высыхания. Такой подход позволяет поддерживать чистоту и избегать затрат на химчистку.

Чтобы сохранить одеяло свежим, регулярно проветривайте его на улице, но не оставляйте под прямыми солнечными лучами надолго, пишет издание Ireceptar.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. Традиционно изготавливается из шерсти, но в последнее время также и из синтетических волокон.



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