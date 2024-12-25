Как сэкономить на стирке: 5 советов для снижения расхода энергии

Чтобы сократить расходы на электроэнергию и воду при стирке, следует учитывать несколько факторов, влияющих на потребление ресурсов стиральной машиной.
Стирка при 90°C существенно увеличивает потребление энергии. Используйте температуру в 30°C или 40°C, чтобы сэкономить до 50% энергии. Низкие температуры справляются с большинством пятен и продлевают срок службы одежды.
Долгие циклы и программы с предварительной стиркой требуют больше воды и энергии. Используйте короткие программы, если одежда не сильно загрязнена, чтобы снизить потребление.
Отжим на высоких оборотах требует больше энергии. Для деликатных тканей, например шерсти, достаточно низкой скорости отжима, чтобы сохранить качество материала и избежать излишних складок.
Запускайте стиральную машину только при полной загрузке барабана, чтобы снизить расход электроэнергии на 50-70%. Для малых количеств белья используйте быстрые программы.
Предварительная обработка пятен поможет избежать использования более энергозатратных программ, пишет издание Ireceptar.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.
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