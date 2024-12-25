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Как сэкономить на стирке: 5 советов для снижения расхода энергии

1:22
Недвижимость

Чтобы сократить расходы на электроэнергию и воду при стирке, следует учитывать несколько факторов, влияющих на потребление ресурсов стиральной машиной.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Температура стирки

Стирка при 90°C существенно увеличивает потребление энергии. Используйте температуру в 30°C или 40°C, чтобы сэкономить до 50% энергии. Низкие температуры справляются с большинством пятен и продлевают срок службы одежды.

Длительность программ

Долгие циклы и программы с предварительной стиркой требуют больше воды и энергии. Используйте короткие программы, если одежда не сильно загрязнена, чтобы снизить потребление.

Скорость отжима

Отжим на высоких оборотах требует больше энергии. Для деликатных тканей, например шерсти, достаточно низкой скорости отжима, чтобы сохранить качество материала и избежать излишних складок.

Полная загрузка

Запускайте стиральную машину только при полной загрузке барабана, чтобы снизить расход электроэнергии на 50-70%. Для малых количеств белья используйте быстрые программы.

Удаление пятен

Предварительная обработка пятен поможет избежать использования более энергозатратных программ, пишет издание Ireceptar.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

Эконо́мия  — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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