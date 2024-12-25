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Украшаем спальню к Новому году: идеи для праздничного настроения

Недвижимость » Дизайн и интерьер

При украшении спальни к зимним праздникам важно не перегрузить пространство декором, чтобы сохранить комфорт для сна. Однако создать новогоднюю атмосферу всё же нужно.

Рождественская ёлка рядом с кроватью
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Рождественская ёлка рядом с кроватью

Отличным выбором для зимнего интерьера станет тёплый текстиль. Отдайте предпочтение постельному белью из мягкой, плотной ткани, такой как шерсть или искусственный мех, вместо холодного шёлка. Также обратите внимание на шторы, пледы и подушки из подобных материалов.

Однако важно помнить, что в спальне не стоит использовать яркий красный цвет, который может нарушить спокойствие и качество сна.

В качестве последнего акцента добавьте маленькую ёлочку, украшенную мерцающими огоньками. Она не только создаст атмосферу праздника, но и наполнит комнату приятным хвойным ароматом.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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