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3 умных решения для маленькой квартиры, которые сделают интерьер стильным и удобным

1:15
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Для владельцев небольших квартир существует множество эффективных способов сделать пространство уютным, функциональным и комфортным. Один из них — правильный выбор мебели и аксессуаров, которые помогут максимизировать использование каждого сантиметра.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Одним из таких универсальных решений являются плетёные корзины. Эти компактные и стильные предметы позволяют организовать хранение в любой комнате. Они идеально подходят для хранения полотенец, игрушек, постельного белья или продуктов. Кроме того, они добавляют интерьеру уют и шарм.

Пуфы — ещё один незаменимый элемент для небольших помещений. Они отличаются компактностью и мобильностью, что позволяет легко перемещать их по квартире. Пуфы можно использовать не только по прямому назначению, но и как журнальные столики, тумбы или подставки для ног.

Также не забывайте о зеркалах, особенно больших. Зеркала способны визуально расширить пространство и сделать его светлее, отражая естественный свет из окон. Разместив большое зеркало на стене напротив окна, вы сможете усилить эффект открытого и просторного помещения.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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