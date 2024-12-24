Как не ошибиться с выбором цвета на кухне: 3 идеальных сочетания для вашего интерьера

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При оформлении кухни важно тщательно подходить к выбору цветовых решений. Неверно подобранные оттенки могут лишить пространство уюта и гармонии.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Неправильные цвета сделают приготовление и прием пищи менее приятными, создавая дискомфорт.

Если вы не уверены в своем выборе, есть несколько цветовых сочетаний, которые точно принесут положительный результат.

Одним из таких вариантов является комбинация бежевого и серого. Эти цвета считаются классическими и нейтральными. Они обеспечат уютную атмосферу, не перегружая пространство яркими акцентами.

Белый с синим — ещё одно удачное сочетание. Это сочетание придаст кухне свежесть и лёгкость. Простота и элегантность этих оттенков создадут в помещении атмосферу простора.

Для тех, кто хочет добавить немного яркости и романтики, идеально подойдут зелёный и розовый. Эти цвета создадут теплую и жизнерадостную атмосферу, не перегружая интерьер.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



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