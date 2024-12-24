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Не только ёлка! Вот как создать новогоднюю атмосферу в доме

1:06
Недвижимость

Создать уютную и тёплую праздничную атмосферу в доме можно без традиционной ёлки. Всего три декоративных элемента помогут преобразить ваш интерьер и подарить ощущение волшебства.

новый год
Фото: Freepik by Designed by Freepik
новый год

Сочетание живой хвои и мягкого света свечи — это отличный способ добавить дому уюта и спокойствия. Такой декор не только украсит пространство, но и наполнит его приятным ароматом зимнего леса. 

Миниатюрная живая ёлка — стильное решение для тех, кто хочет привнести в дом свежий аромат хвои и напоминание о зимнем лесу. Она прекрасно дополнит новогодний интерьер, особенно если поставить её на стол или полку. Такая ёлочка может служить как самостоятельным украшением, так и дополнять большую праздничную ель.

Украсьте входную дверь венком, чтобы подчеркнуть праздничное настроение. Такой элемент мгновенно преобразит привычный интерьер, добавив теплоты и уюта. В сочетании с подсвечниками он поможет создать настоящую новогоднюю сказку.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.

Ёлка  — дерево, украшаемое к Новому году.

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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