Чистая прихожая в межсезонье: как избежать хаоса в доме

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Межсезонье — это не только дождь и грязь, но и хаос, который мокрая одежда и обувь привносят в дом. Уборка становится частой задачей, но есть способы свести её к минимуму. Следуйте этим рекомендациям, чтобы поддерживать порядок.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Придверные коврики — первый барьер для грязи

Разместите два коврика: перед дверью и в прихожей. Уличный коврик с крупными ячейками собирает влагу и грязь, а внутренний с резиновой основой защищает пол и удерживает остатки воды. Регулярно очищайте их, чтобы они продолжали эффективно работать.

Лоток для мокрой обуви

Обувь после прогулки нельзя сразу убирать в шкаф. Для её сушки используйте пластиковый лоток. Он предотвратит попадание воды и грязи на пол, сохраняя прихожую в чистоте.

Органайзер для аксессуаров

В холодное время года появляется множество аксессуаров — шапки, шарфы, перчатки. Чтобы они не создавали беспорядок, заведите отдельный органайзер, корзину или коробку. Это не только удобно, но и эстетично.

Зонтница для аккуратного хранения зонтов

Сушить зонты в разложенном виде неудобно. Зонтница станет практичным решением: она занимает минимум места и предотвращает образование луж на полу. В неё можно убирать как большие зонты, так и компактные складные модели.

Напольная вешалка для верхней одежды

Сырая одежда не должна попадать сразу в шкаф. Используйте напольную вешалку или крючки, чтобы вещи успевали высохнуть. Это предотвратит появление запаха сырости в закрытых системах хранения.

Электросушилка для обуви

Для ускорения сушки обуви используйте электросушилки. Современные модели с ультрафиолетом не только сушат, но и устраняют запахи и микробы, делая обувь более гигиеничной.

Лапомойка для домашних животных

Если у вас есть собака, лапомойка станет незаменимым помощником. Силиконовые щетинки эффективно удаляют грязь с лап после прогулки. Вам останется только вытереть их насухо.

Увлажнитель воздуха для микроклимата

В межсезонье с включением отопления воздух в квартире становится сухим, что способствует оседанию пыли. Увлажнитель воздуха улучшит микроклимат, сделает уборку менее частой и положительно скажется на вашем здоровье.

Организовав пространство в прихожей и используя специальные аксессуары, вы сможете поддерживать чистоту даже в дождливую осень или слякотную весну.

Главное — вовремя ухаживать за вещами и соблюдать простые правила.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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