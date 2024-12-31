Как разместить кровать в квартире-студии и сохранить пространство

2:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда хочется спать на кровати, а не на раскладном диване, но площадь квартиры ограничена, на помощь приходят оригинальные решения из мира дизайна интерьера. Вот несколько идей, как спрятать кровать, не жертвуя комфортом и стилем.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение в спальной комнате

Ниша как мини-спальня

Если в комнате есть углубление или ниша, это идеальное место для размещения кровати. Такой уголок можно превратить в приватную зону с помощью штор или декоративных панелей.

Для удобства стоит добавить локальное освещение, розетки и небольшие полки для мелочей. Это решение помогает эффективно зонировать пространство, сохраняя функциональность основной комнаты.

Раздвижная перегородка: скрыть, не затемняя

Разделите комнату с помощью стеклянной раздвижной перегородки. Она сохраняет доступ к естественному свету и визуально не утяжеляет интерьер. Для полного уединения используйте плотные шторы. Таким образом, спальня будет скрыта, но останется легко доступной.

Деревянная перегородка: стиль и функциональность

Статичные или поворотные деревянные ламели — стильный способ отделить спальную зону. Регулируя их угол, можно обеспечить приватность или пропустить больше света. Такое решение идеально подходит для минималистичных или скандинавских интерьеров.

Подиум с выкатной кроватью

Компактное и функциональное решение — спрятать кровать в подиуме. На верхней части подиума можно обустроить рабочую зону или место для отдыха. Выкатная кровать экономит пространство и подходит для небольших квартир-студий. Правда, этот вариант больше подходит для временного использования или для молодежи.

Шкаф-кровать: трансформируемый комфорт

Мебель-трансформер — спасение для маленьких квартир. Шкаф-кровать днем выглядит как стильная система хранения, а ночью превращается в полноценное спальное место. Такое решение помогает сохранить пространство для других функций комнаты и идеально подходит для современных интерьеров.

Кровать под потолком: второй этаж в комнате

При высоких потолках можно организовать спальную зону на "втором этаже". Под такой конструкцией размещают рабочий стол, диван или кухонный уголок. Главное — обеспечить достаточное расстояние между кроватью и потолком (не менее 70–80 см) для удобства и безопасности.

Независимо от размера квартиры, кровать можно интегрировать в интерьер так, чтобы она не занимала все пространство. Эти решения помогут создать комфортное и функциональное жилье, сохранив уют и стиль.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



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