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Налёт на сантехнике: простые решения для сложной проблемы

3:40
Недвижимость

Белый налёт на раковине — распространённая проблема, вызванная оседанием солей из воды. Он портит внешний вид сантехники и может повлиять на её долговечность.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Однако справиться с этой неприятностью можно быстро и эффективно. Разберем как профессиональные, так и домашние методы очистки, а также профилактические меры.

Почему появляется налет и чем он опасен

Основная причина появления налёта — испарение воды с примесями. Соли и известняк оседают на поверхности, образуя белёсый слой. Со временем это может привести к следующим проблемам:

  • Повреждение уплотнителей и фурнитуры.
  • Снижение срока службы кранов и смесителей.
  • Нарушение целостности эмали или защитного покрытия.
  • Сужение просвета крана из-за известковых отложений.

Чтобы избежать этих последствий, налёт нужно удалять сразу после его появления.

Быстрые способы очистки налёта

Если налет только начал формироваться, помогут простые домашние средства:

  • Столовый уксус: нанесите на загрязнённые участки, оставьте на 15 минут, почистите щеткой и смойте.
  • Лимонная кислота: насыпьте порошок вокруг смесителя, оставьте на 10 минут, затем удалите тёплой водой.
  • Уксусный раствор: залейте раковину водой с уксусом (250 мл на 5 л) и оставьте на ночь.
  • Нашатырный спирт: добавьте ложку спирта в горячую воду, протрите раковину тканью, смоченной в растворе.

Профессиональные средства: когда налет застарел

Чистящие препараты делятся на три категории:

  • Абразивные: например, Comet или Пемолюкс. Подходят для керамики, но не для хрупких поверхностей.
  • Щелочные: средства на основе гидроксида натрия, как Domestos, быстро растворяют налёт.
  • Кислотные: составы с лимонной или борной кислотой эффективно справляются с застарелыми загрязнениями.

Популярные бренды, такие как Cillit Bang и HG Scale Away, безопасны для регулярного использования.

Народные средства: доступные и безопасные

Для удаления налёта подойдут:

  • Сода и уксус: намочите поверхность, посыпьте содой и распылите уксус. После реакции промойте водой.
  • Лимонный сок: нанесите на пятно, оставьте на 30 минут, затем протрите.
  • Горчичный порошок: смешайте с водой до пасты и нанесите на налёт.

Эти методы подходят для свежих загрязнений.

Как выбрать способ очистки в зависимости от материала

  • Нержавеющая сталь: используйте уксус или пищевую соду, избегайте абразивов.
    Эмалированные поверхности. Подойдут мягкие гели и уксусный раствор. Не используйте порошковые средства.
  • Керамика и камень: для керамики подойдут гели типа Domestos, а для камня — только мягкие составы, например, средства для посуды.

Профилактика налёта

  • Протирайте раковину насухо после каждого использования.
  • Раз в неделю мойте раковину с мылом или гелем для посуды.
  • Установите фильтр для воды, чтобы снизить содержание солей.
  • Используйте хлорсодержащие средства для профилактики раз в две недели.

Известковый налёт не только портит вид раковины, но и сокращает срок службы сантехники. Регулярная уборка и правильный выбор чистящих средств помогут поддерживать чистоту и избежать серьёзных проблем.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
 

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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