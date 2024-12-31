Налёт на сантехнике: простые решения для сложной проблемы

3:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белый налёт на раковине — распространённая проблема, вызванная оседанием солей из воды. Он портит внешний вид сантехники и может повлиять на её долговечность.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Однако справиться с этой неприятностью можно быстро и эффективно. Разберем как профессиональные, так и домашние методы очистки, а также профилактические меры.

Почему появляется налет и чем он опасен

Основная причина появления налёта — испарение воды с примесями. Соли и известняк оседают на поверхности, образуя белёсый слой. Со временем это может привести к следующим проблемам:

Повреждение уплотнителей и фурнитуры.

Снижение срока службы кранов и смесителей.

Нарушение целостности эмали или защитного покрытия.

Сужение просвета крана из-за известковых отложений.

Чтобы избежать этих последствий, налёт нужно удалять сразу после его появления.

Быстрые способы очистки налёта

Если налет только начал формироваться, помогут простые домашние средства:

Столовый уксус : нанесите на загрязнённые участки, оставьте на 15 минут, почистите щеткой и смойте.

: нанесите на загрязнённые участки, оставьте на 15 минут, почистите щеткой и смойте. Лимонная кислота: насыпьте порошок вокруг смесителя, оставьте на 10 минут, затем удалите тёплой водой.

насыпьте порошок вокруг смесителя, оставьте на 10 минут, затем удалите тёплой водой. Уксусный раствор: залейте раковину водой с уксусом (250 мл на 5 л) и оставьте на ночь.

залейте раковину водой с уксусом (250 мл на 5 л) и оставьте на ночь. Нашатырный спирт: добавьте ложку спирта в горячую воду, протрите раковину тканью, смоченной в растворе.

Профессиональные средства: когда налет застарел

Чистящие препараты делятся на три категории:

Абразивные: например, Comet или Пемолюкс. Подходят для керамики, но не для хрупких поверхностей.

например, Comet или Пемолюкс. Подходят для керамики, но не для хрупких поверхностей. Щелочные: средства на основе гидроксида натрия, как Domestos, быстро растворяют налёт.

средства на основе гидроксида натрия, как Domestos, быстро растворяют налёт. Кислотные: составы с лимонной или борной кислотой эффективно справляются с застарелыми загрязнениями.

Популярные бренды, такие как Cillit Bang и HG Scale Away, безопасны для регулярного использования.

Народные средства: доступные и безопасные

Для удаления налёта подойдут:

Сода и уксус: намочите поверхность, посыпьте содой и распылите уксус. После реакции промойте водой.

намочите поверхность, посыпьте содой и распылите уксус. После реакции промойте водой. Лимонный сок: нанесите на пятно, оставьте на 30 минут, затем протрите.

нанесите на пятно, оставьте на 30 минут, затем протрите. Горчичный порошок: смешайте с водой до пасты и нанесите на налёт.

Эти методы подходят для свежих загрязнений.

Как выбрать способ очистки в зависимости от материала

Нержавеющая сталь: используйте уксус или пищевую соду, избегайте абразивов.

Эмалированные поверхности. Подойдут мягкие гели и уксусный раствор. Не используйте порошковые средства.

используйте уксус или пищевую соду, избегайте абразивов. поверхности. Подойдут мягкие гели и уксусный раствор. Не используйте порошковые средства. Керамика и камень: для керамики подойдут гели типа Domestos, а для камня — только мягкие составы, например, средства для посуды.

Профилактика налёта

Протирайте раковину насухо после каждого использования.

Раз в неделю мойте раковину с мылом или гелем для посуды.

Установите фильтр для воды, чтобы снизить содержание солей.

Используйте хлорсодержащие средства для профилактики раз в две недели.

Известковый налёт не только портит вид раковины, но и сокращает срок службы сантехники. Регулярная уборка и правильный выбор чистящих средств помогут поддерживать чистоту и избежать серьёзных проблем.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



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