Идеальный ремонт: как правильно клеить обои на гипсокартон

Поклейка обоев на гипсокартон — популярный способ обновить интерьер. Этот процесс кажется простым, но успех зависит от правильной подготовки и соблюдения нюансов.
Гипсокартон, благодаря своей ровной поверхности, отлично подходит для обоев, но важно следовать рекомендациям, чтобы избежать проблем.
Поверхность должна быть сухой и чистой. Все трещины и выбоины заделываются шпаклёвкой. Для крупных дефектов используется малярная сетка. После этого стена шлифуется до идеальной гладкости.
Обязательный этап, который предотвращает повреждение гипсокартонного слоя при снятии обоев. Грунтовка создается из разбавленного клея согласно инструкции производителя.
Выберите клей, подходящий для ваших обоев. Обои нарезаются с припуском на раппорт рисунка. Из инструментов понадобятся пластиковый шпатель, тряпка, ножницы, валик или кисть.
Лучшим вариантом считаются виниловые обои на флизелиновой основе. Они:
Тонкие обои лучше не использовать — они могут просвечивать.
Шпаклёвка рекомендована для выравнивания поверхности и предотвращения дефектов. Без неё клеить обои можно лишь на идеально ровный гипсокартон, если стены не подвергаются подвижкам (например, в монолитных домах). Однако шпаклёвка увеличивает срок службы покрытия.
Для удаления старых обоев:
Для потолка выбирайте:
Бумажные обои использовать не рекомендуется — они чувствительны к влажности и склонны к появлению пузырей. Наклеивайте обои вдоль комнаты по направлению света.
Подтёки клея удаляются влажной тряпкой сразу после поклейки. Для засохших пятен можно использовать спирт, моющие средства или специальную химию.
Гипсокарто́н (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (от англ. drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.
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