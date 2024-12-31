Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведущая Первого канала раскрыла, с кем будет отмечать Новый год
Лера Кудрявцева показала грудь ради победы в юмористическом шоу
В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией
Миллиардер-магнат Генри Ченг выставляет на продажу платные дороги в Китае
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Курорт мечты на Багамах: всё о Камаламе-Кей
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо

Идеальный ремонт: как правильно клеить обои на гипсокартон

Недвижимость

Поклейка обоев на гипсокартон — популярный способ обновить интерьер. Этот процесс кажется простым, но успех зависит от правильной подготовки и соблюдения нюансов.

Обои
Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обои

Гипсокартон, благодаря своей ровной поверхности, отлично подходит для обоев, но важно следовать рекомендациям, чтобы избежать проблем.

Подготовка гипсокартона к поклейке

Очистка и выравнивание

Поверхность должна быть сухой и чистой. Все трещины и выбоины заделываются шпаклёвкой. Для крупных дефектов используется малярная сетка. После этого стена шлифуется до идеальной гладкости.

Грунтовка

Обязательный этап, который предотвращает повреждение гипсокартонного слоя при снятии обоев. Грунтовка создается из разбавленного клея согласно инструкции производителя.

Подготовка материалов

Выберите клей, подходящий для ваших обоев. Обои нарезаются с припуском на раппорт рисунка. Из инструментов понадобятся пластиковый шпатель, тряпка, ножницы, валик или кисть.

Поклейка обоев: основные этапы

Разметка первого полотна

  • Начинайте от угла окна, проведя вертикальную линию с помощью уровня.

Нанесение клея

  • Легкие обои промазываются только клеем, тяжёлые — клеем обрабатывается и стена, и полотно.

Поклейка

  • Приклеивайте полотно от середины стены, разглаживая вверх и вниз. Избегайте пузырей.

Стыковка

  • Полотна клеятся встык, оставляя минимальный нахлест в 1-2 мм, чтобы избежать зазоров после высыхания.

Как выбрать обои для гипсокартона

Лучшим вариантом считаются виниловые обои на флизелиновой основе. Они:

  • Просты в работе.
  • Долговечны.
  • Не деформируются и легко снимаются.

Тонкие обои лучше не использовать — они могут просвечивать.

Шпаклевать или нет

Шпаклёвка рекомендована для выравнивания поверхности и предотвращения дефектов. Без неё клеить обои можно лишь на идеально ровный гипсокартон, если стены не подвергаются подвижкам (например, в монолитных домах). Однако шпаклёвка увеличивает срок службы покрытия.

Как снять обои с гипсокартона

Для удаления старых обоев:

  • Закройте пол плёнкой.
  • Используйте парогенератор или специальный раствор для размягчения клея.
  • Снимайте обои, начиная с угла. Остатки клея удаляются влажной губкой или шпателем.

Особенности поклейки обоев на потолок

Для потолка выбирайте:

  • Флизелиновые обои под покраску.
  • Жидкие обои.
  • Секлообои.

Бумажные обои использовать не рекомендуется — они чувствительны к влажности и склонны к появлению пузырей. Наклеивайте обои вдоль комнаты по направлению света.

Удаление остатков клея

Подтёки клея удаляются влажной тряпкой сразу после поклейки. Для засохших пятен можно использовать спирт, моющие средства или специальную химию.

Уточнения

Гипсокарто́н (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (от англ. drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
В каком возрасте у собак наступает старость?
Домашние животные
В каком возрасте у собак наступает старость? Аудио 
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Авиация
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Аудио 
Популярное
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.

Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Последние материалы
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё
Эмоциональное переедание — связь с методами воспитания в раннем детстве
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, какие эмоции переживает в годовщину отношений
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Неочевидные советы по выращиванию лука на зелень, которые изменят все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.