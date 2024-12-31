Идеальный ремонт: как правильно клеить обои на гипсокартон

Поклейка обоев на гипсокартон — популярный способ обновить интерьер. Этот процесс кажется простым, но успех зависит от правильной подготовки и соблюдения нюансов.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обои

Гипсокартон, благодаря своей ровной поверхности, отлично подходит для обоев, но важно следовать рекомендациям, чтобы избежать проблем.

Подготовка гипсокартона к поклейке

Очистка и выравнивание

Поверхность должна быть сухой и чистой. Все трещины и выбоины заделываются шпаклёвкой. Для крупных дефектов используется малярная сетка. После этого стена шлифуется до идеальной гладкости.

Грунтовка

Обязательный этап, который предотвращает повреждение гипсокартонного слоя при снятии обоев. Грунтовка создается из разбавленного клея согласно инструкции производителя.

Подготовка материалов

Выберите клей, подходящий для ваших обоев. Обои нарезаются с припуском на раппорт рисунка. Из инструментов понадобятся пластиковый шпатель, тряпка, ножницы, валик или кисть.

Поклейка обоев: основные этапы

Разметка первого полотна

Начинайте от угла окна, проведя вертикальную линию с помощью уровня.

Нанесение клея

Легкие обои промазываются только клеем, тяжёлые — клеем обрабатывается и стена, и полотно.

Поклейка

Приклеивайте полотно от середины стены, разглаживая вверх и вниз. Избегайте пузырей.

Стыковка

Полотна клеятся встык, оставляя минимальный нахлест в 1-2 мм, чтобы избежать зазоров после высыхания.

Как выбрать обои для гипсокартона

Лучшим вариантом считаются виниловые обои на флизелиновой основе. Они:

Просты в работе.

Долговечны.

Не деформируются и легко снимаются.

Тонкие обои лучше не использовать — они могут просвечивать.

Шпаклевать или нет

Шпаклёвка рекомендована для выравнивания поверхности и предотвращения дефектов. Без неё клеить обои можно лишь на идеально ровный гипсокартон, если стены не подвергаются подвижкам (например, в монолитных домах). Однако шпаклёвка увеличивает срок службы покрытия.

Как снять обои с гипсокартона

Для удаления старых обоев:

Закройте пол плёнкой.

Используйте парогенератор или специальный раствор для размягчения клея.

Снимайте обои, начиная с угла. Остатки клея удаляются влажной губкой или шпателем.

Особенности поклейки обоев на потолок

Для потолка выбирайте:

Флизелиновые обои под покраску.

Жидкие обои.

Секлообои.

Бумажные обои использовать не рекомендуется — они чувствительны к влажности и склонны к появлению пузырей. Наклеивайте обои вдоль комнаты по направлению света.

Удаление остатков клея

Подтёки клея удаляются влажной тряпкой сразу после поклейки. Для засохших пятен можно использовать спирт, моющие средства или специальную химию.

Уточнения

Гипсокарто́н (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (от англ. drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.

