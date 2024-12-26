Без балкона и сушильной машины? Вот как можно быстро высушить простыни

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сушка постельного белья может стать настоящей проблемой, особенно в холодное время года, когда нет возможности высушить его на улице, на открытом воздухе и солнце. Не у всех есть стандартные сушилки и балконы, но есть способы справиться с этой задачей в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сушка белья

Многие считают, что можно просто развесить бельё на батареях, но эксперты не рекомендуют этого делать. Под мокрыми вещами скапливается конденсат, создавая влажную и тёплую среду, благоприятную для размножения бактерий. Это может привести к появлению плесени на стенах и испортить бельё. Кроме того, старые батареи могут заржаветь, что негативно скажется на вещах и на ремонте в целом.

Однако есть простое решение этого вопроса — использовать двери. Если развесить бельё на них, можно повредить ткань и испортить двери. Чтобы этого избежать, можно использовать комнату, которая реже всего используется в течение дня, например, спальню. На входе в эту комнату можно закрепить крючки, чтобы создать импровизированную бельевую верёвку. Это позволит развесить бельё, не занимая много места в доме.

Если вещи нужно высушить срочно, можно воспользоваться утюгом. Глажка поможет избавиться от влаги, но это займёт много времени и усилий. Поэтому лучше всего стирать постельное бельё утром, чтобы к вечеру оно полностью просохло.

При развешивании белья важно тщательно расправлять все складки и не допускать заломов. Это не только поможет избежать мятости, но и ускорит процесс сушки.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели.



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