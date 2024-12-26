Цены на квартиры в Подмосковье больше не взмывают ввысь, как раньше

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По данным исследования группы компаний "Ферро-Строй", в ноябре 2024 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Подмосковье составила 190,2 тысячи рублей. Это на 1,3% больше, чем в январе 2024 года, но значительно меньше прироста в 9,2%, зафиксированного за весь 2023 год.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Управляющий партнер ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин объяснил замедление роста цен тем, что регион сильно зависит от льготного ипотечного кредитования, которое было отменено с июля 2024 года. Это привело к снижению спроса на новостройки в Подмосковье на 21,9% в 2024 году. В период с января по ноябрь текущего года было совершено 40,3 тысячи сделок, что на 21,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было заключено 51,6 тысячи сделок, сообщает Газета.Ru.

Спрос на новостройки распределен неравномерно. Около половины всех сделок, 43,9%, приходится на три направления: Ленинский округ, Красногорск и Мытищи. Ваулин отметил, что новые квартиры в Подмосковье более доступны, чем в Москве, так как большинство из них соответствуют условиям семейной ипотеки под 6%. Поэтому он не удивлен резким снижением спроса после отмены льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 года.

По данным "Ферро-Строй", объем предложений квартир и апартаментов на первичном рынке Московской области в ноябре 2024 года составил 44,89 тысячи лотов, что на 7,8% больше по сравнению с началом года (41,67 тысячи лотов).

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.



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