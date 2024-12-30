Секреты дизайна: как использовать природные цвета в доме

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор цветовой палитры для интерьера может быть непростым процессом. Однако универсальные цветовые сочетания способны упростить задачу, создавая стильное и функциональное пространство, которое будет актуальным долгие годы.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

Рассмотрим несколько популярных вариантов и подходов.

Белый: основа чистоты и минимализма

Под белым цветом подразумеваются оттенки off-white: слоновая кость, молочный, перламутровый, цвет яичной скорлупы. Эти оттенки идеально подходят для создания монохромных интерьеров, которые кажутся светлыми и воздушными.

Советы

Используйте различные текстуры: гладкие и шершавые поверхности, фактурные ткани и материалы.

Для придания глубины комбинируйте белый с натуральным деревом или светлыми металлами.

Акценты в пастельных оттенках помогут избежать стерильности.

Бежевый: тепло и универсальность

Бежевый цвет стал настоящим фаворитом в интерьерах благодаря своей нейтральности и способности создавать уют. Он идеально сочетается с различными стилями — от классики до скандинавского минимализма.

Советы

Добавляйте контрастные элементы, такие как темно-коричневый, терракотовый или глубокий синий.

Используйте натуральные материалы, такие как лен, дерево или камень.

Экспериментируйте с освещением, создавая несколько сценариев для разных настроений

Серый: символ стабильности

Серый — это выбор тех, кто ценит баланс и сдержанность. Он легко вписывается в большинство стилей и становится идеальной базой для экспериментов.

Советы

Теплые серые оттенки (greige) создают мягкость и уют.

Используйте готовые палитры от известных брендов, чтобы избежать ошибок при выборе оттенка.

Комбинируйте с акцентами в цветах охры, бордо или горчичного для глубины.

Природные цвета: вдохновение от природы

Природные оттенки, такие как охра, терракота, зеленый и коричневый, становятся основой тренда на экологичный дизайн. Они создают ощущение близости к природе и помогают расслабиться.

Советы

Сделайте акцент на тактильных поверхностях, таких как soft touch.

Отделка стен и потолка одним цветом усилит ощущение единства.

Добавьте флористические или анималистические узоры в декоре.

Используйте живые растения, чтобы подчеркнуть природный стиль.

Универсальные рекомендации по сочетанию цветов

Опирайтесь на единый тон : сочетайте оттенки одной интенсивности.

: сочетайте оттенки одной интенсивности. Работайте с текстурами : они добавляют разнообразия даже в однотонные интерьеры.

: они добавляют разнообразия даже в однотонные интерьеры. Добавляйте акценты : яркие подушки, картины или элементы декора оживят пространство.

: яркие подушки, картины или элементы декора оживят пространство. Продумайте освещение: теплый свет сделает интерьер уютным, а холодный добавит строгости.

Уточнения

Дизайн (от англ. design — рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.