Секреты дизайна: как использовать природные цвета в доме

Выбор цветовой палитры для интерьера может быть непростым процессом. Однако универсальные цветовые сочетания способны упростить задачу, создавая стильное и функциональное пространство, которое будет актуальным долгие годы.
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира
Рассмотрим несколько популярных вариантов и подходов.
Белый: основа чистоты и минимализма
Под белым цветом подразумеваются оттенки off-white: слоновая кость, молочный, перламутровый, цвет яичной скорлупы. Эти оттенки идеально подходят для создания монохромных интерьеров, которые кажутся светлыми и воздушными.
Советы
Используйте различные текстуры: гладкие и шершавые поверхности, фактурные ткани и материалы.
Для придания глубины комбинируйте белый с натуральным деревом или светлыми металлами.
Акценты в пастельных оттенках помогут избежать стерильности.
Бежевый: тепло и универсальность
Бежевый цвет стал настоящим фаворитом в интерьерах благодаря своей нейтральности и способности создавать уют. Он идеально сочетается с различными стилями — от классики до скандинавского минимализма.
Советы
Добавляйте контрастные элементы, такие как темно-коричневый, терракотовый или глубокий синий.
Используйте натуральные материалы, такие как лен, дерево или камень.
Экспериментируйте с освещением, создавая несколько сценариев для разных настроений
Серый: символ стабильности
Серый — это выбор тех, кто ценит баланс и сдержанность. Он легко вписывается в большинство стилей и становится идеальной базой для экспериментов.
Советы
Теплые серые оттенки (greige) создают мягкость и уют.
Используйте готовые палитры от известных брендов, чтобы избежать ошибок при выборе оттенка.
Комбинируйте с акцентами в цветах охры, бордо или горчичного для глубины.
Природные цвета: вдохновение от природы
Природные оттенки, такие как охра, терракота, зеленый и коричневый, становятся основой тренда на экологичный дизайн. Они создают ощущение близости к природе и помогают расслабиться.
Советы
Сделайте акцент на тактильных поверхностях, таких как soft touch.
Отделка стен и потолка одним цветом усилит ощущение единства.
Добавьте флористические или анималистические узоры в декоре.
Используйте живые растения, чтобы подчеркнуть природный стиль.
Универсальные рекомендации по сочетанию цветов
Опирайтесь на единый тон: сочетайте оттенки одной интенсивности.
Работайте с текстурами: они добавляют разнообразия даже в однотонные интерьеры.
Добавляйте акценты: яркие подушки, картины или элементы декора оживят пространство.
Продумайте освещение: теплый свет сделает интерьер уютным, а холодный добавит строгости.
Уточнения
Дизайн (от англ. design — рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности.