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Сдавать или не сдавать: 5 скрытых угроз аренды загородного дома

2:40
Недвижимость

Сдача дома в аренду кажется привлекательной идеей, но многие владельцы опасаются, что это принесет больше проблем, чем выгоды. На основе размышлений читателей выделим основные страхи, связанные с арендой загородной недвижимости.

загородный дом
Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
загородный дом

Депозита не хватит на покрытие ущерба

Некоторые владельцы предпочитают не брать депозиты, считая, что они не решат проблему в случае серьезного ущерба. Например, ущерб, нанесенный пьяной компанией, или пожар могут значительно превысить сумму залога.

Вместо этого владельцы полагаются на договор аренды, который в случае конфликта позволяет обращаться в суд.

Затраты на обустройство не окупятся

Владельцы отмечают, что поддержание дома и участка в хорошем состоянии требует значительных затрат. Даже при аренде по 5000 ₽ за сутки и стабильной заполняемости доход может не покрыть все расходы, включая уход за территорией, ремонты и уборку после арендаторов.

Огород и растения останутся без ухода

Загородные дома часто имеют участки с цветами, ягодными кустами или теплицами, требующими регулярного ухода. Арендаторы не будут поливать растения или следить за состоянием огорода, что вызывает у владельцев сомнения в целесообразности сдачи.

Сложности с поиском жильцов и управлением домом

Владельцы домов жалуются, что найти подходящих жильцов не так просто. Особенно это актуально, если дом расположен далеко от владельца. Постоянные поездки для уборки, устранения неполадок и общения с арендаторами становятся обременительными.

Юридические ограничения и целевое использование участка

Сдача дома на землях СНТ или участков для садоводства часто сталкивается с юридическими ограничениями. Например, садовые домики нельзя сдавать в аренду как жилые без регистрации ИП, а использование участка для иных целей, кроме садоводства, может быть признано нарушением.

Комментарий юриста:

«На садовых участках можно сдавать дома в аренду, если арендатор использует их для отдыха и садоводства. Однако сдача для иных целей, например под гостиницу или центр помощи животным, запрещена».

Сдача дома в аренду — это не только потенциальный доход, но и ряд сложностей: от ухода за территорией до соблюдения законодательства. Чтобы избежать проблем, важно заранее продумать условия аренды, составить грамотный договор и подготовить дом к сдаче.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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