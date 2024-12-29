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10 звуков в доме, которые нельзя игнорировать

3:37
Недвижимость

Ваш дом может рассказать о своих проблемах, если внимательно прислушаться. Посторонние звуки — от потрескивания стен до жужжания в проводах — часто указывают на серьезные неисправности, требующие немедленного внимания.

Окна многоквартирного дома в городе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Окна многоквартирного дома в городе

Разберем 10 самых распространенных шумов и их возможные причины.

Звук в деревянных конструкциях

  • Причина: насекомые-вредители, такие как жуки-короеды, точильщики и усачи, выедают внутренние слои древесины.
  • Что делать: провести химическую обработку инсектицидами или заказать газовую либо микроволновую обработку. Устраните влажность, чтобы предотвратить заражение.

Шипение в кранах или радиаторах

  • Причина: воздушные пробки или утечки в водопроводной системе.
  • Что делать: спустите воздух из системы через краны или воздухоотводчики. Проверьте соединения труб на утечки, при необходимости вызовите сантехника.

Звук в водонагревателе

Причина: накипь на нагревательных элементах из-за жесткой воды.

Что делать: разберите бойлер, очистите ТЭН и замените магниевый анод. Для профилактики установите фильтр для смягчения воды.

Пищание и шуршание в стенах

  • Причина: мыши или крысы, устроившие гнезда в пустотах стен.
  • Что делать: закройте все щели, установите ловушки и ультразвуковые отпугиватели. При сильном заражении вызовите специалистов по дератизации.

Курлыканье на чердаке

  • Причина: птицы, обустроившие гнездо под крышей.
  • Что делать: установите защитные сетки на вентиляционные отверстия. Удаление гнезда лучше доверить специалистам, особенно если в нем есть птенцы.

Жужжание внутри стен

  • Причина: гнездо ос или пчел в полостях стен или под крышей.
  • Что делать: перенесите гнездо с помощью пчеловода или уничтожьте его специальными аэрозолями, соблюдая меры предосторожности.

Треск в стенах или потолке

  • Причина: температурное расширение и сжатие материалов, оседание здания или повреждения несущих конструкций.
  • Что делать: осмотрите стены на наличие трещин. При усилении звуков вызовите строителя для диагностики состояния дома.

Звук в проводах

  • Причина: перегрузка сети, повреждение изоляции или ослабленные контакты.
  • Что делать: отключите электроэнергию, проверьте проводку на наличие повреждений и запах гари. При необходимости замените поврежденные участки или вызовите электрика.

Скрип полов или лестниц

  • Причина: изменение температуры и влажности, плохая укладка покрытия или рассыхание досок.
  • Что делать: используйте увлажнитель зимой, добавьте прокладки между досками или скорректируйте укладку ламината.

Шум в бытовой технике

  • Причина: неисправность компрессора, вибрация насосов или неправильная загрузка стиральной машины.
  • Что делать: проверьте правильность установки техники, используйте антивибрационные подставки. Если шум не исчезает, отправьте прибор в сервис.

Каждый звук в вашем доме может быть сигналом о скрытых проблемах. Игнорирование может привести к серьезным последствиям — от порчи имущества до угрозы безопасности.

Прислушайтесь к дому и устраните источник шума, чтобы сохранить комфорт и спокойствие.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.
 

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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