10 звуков в доме, которые нельзя игнорировать

3:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваш дом может рассказать о своих проблемах, если внимательно прислушаться. Посторонние звуки — от потрескивания стен до жужжания в проводах — часто указывают на серьезные неисправности, требующие немедленного внимания.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Окна многоквартирного дома в городе

Разберем 10 самых распространенных шумов и их возможные причины.

Звук в деревянных конструкциях

Причина: насекомые-вредители, такие как жуки-короеды, точильщики и усачи, выедают внутренние слои древесины.

насекомые-вредители, такие как жуки-короеды, точильщики и усачи, выедают внутренние слои древесины. Что делать: провести химическую обработку инсектицидами или заказать газовую либо микроволновую обработку. Устраните влажность, чтобы предотвратить заражение.

Шипение в кранах или радиаторах

Причина: воздушные пробки или утечки в водопроводной системе.

воздушные пробки или утечки в водопроводной системе. Что делать: спустите воздух из системы через краны или воздухоотводчики. Проверьте соединения труб на утечки, при необходимости вызовите сантехника.

Звук в водонагревателе

Причина: накипь на нагревательных элементах из-за жесткой воды.

Что делать: разберите бойлер, очистите ТЭН и замените магниевый анод. Для профилактики установите фильтр для смягчения воды.

Пищание и шуршание в стенах

Причина: мыши или крысы, устроившие гнезда в пустотах стен.

мыши или крысы, устроившие гнезда в пустотах стен. Что делать: закройте все щели, установите ловушки и ультразвуковые отпугиватели. При сильном заражении вызовите специалистов по дератизации.

Курлыканье на чердаке

Причина: птицы, обустроившие гнездо под крышей.

птицы, обустроившие гнездо под крышей. Что делать: установите защитные сетки на вентиляционные отверстия. Удаление гнезда лучше доверить специалистам, особенно если в нем есть птенцы.

Жужжание внутри стен

Причина: гнездо ос или пчел в полостях стен или под крышей.

гнездо ос или пчел в полостях стен или под крышей. Что делать: перенесите гнездо с помощью пчеловода или уничтожьте его специальными аэрозолями, соблюдая меры предосторожности.

Треск в стенах или потолке

Причина: температурное расширение и сжатие материалов, оседание здания или повреждения несущих конструкций.

температурное расширение и сжатие материалов, оседание здания или повреждения несущих конструкций. Что делать: осмотрите стены на наличие трещин. При усилении звуков вызовите строителя для диагностики состояния дома.

Звук в проводах

Причина : перегрузка сети, повреждение изоляции или ослабленные контакты.

: перегрузка сети, повреждение изоляции или ослабленные контакты. Что делать: отключите электроэнергию, проверьте проводку на наличие повреждений и запах гари. При необходимости замените поврежденные участки или вызовите электрика.

Скрип полов или лестниц

Причина: изменение температуры и влажности, плохая укладка покрытия или рассыхание досок.

изменение температуры и влажности, плохая укладка покрытия или рассыхание досок. Что делать: используйте увлажнитель зимой, добавьте прокладки между досками или скорректируйте укладку ламината.

Шум в бытовой технике

Причина: неисправность компрессора, вибрация насосов или неправильная загрузка стиральной машины.

неисправность компрессора, вибрация насосов или неправильная загрузка стиральной машины. Что делать: проверьте правильность установки техники, используйте антивибрационные подставки. Если шум не исчезает, отправьте прибор в сервис.

Каждый звук в вашем доме может быть сигналом о скрытых проблемах. Игнорирование может привести к серьезным последствиям — от порчи имущества до угрозы безопасности.

Прислушайтесь к дому и устраните источник шума, чтобы сохранить комфорт и спокойствие.

Уточнения

Дом — место жительства, жилище (жилой дом); также любое здание или комплекс зданий.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.