Какие ошибки чаще всего допускают при выборе штор? Советы дизайнеров

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какие ошибки можно допустить при выборе штор

Возможно, вы подберете неправильный оттенок для домашнего интерьера. Выбирайте нейтральные оттенки для штор. Например, черный, белый, бежевый, серый.

Фото: commons.wikimedia. org by Дуван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев

Неправильное определение длины штор и неправильной ширины также является распространенной ошибкой. Чтобы получить правильный размер, важно тщательно измерить все параметры ваших окон и расстояние от карниза до пола.

Некачественная ткань также может стать проблемой. Добавление большого количества аксессуаров часто выглядит неуместно и нестильно.

Какие шторы смотрятся стильно и красиво

Французские шторы всегда выглядят роскошно и дорого. Шторы такого типа состоят из нескольких секций, которые образуют ровные, плавные складки. Важно, чтобы интерьер комнаты сочетался с французскими шторами. Они являются элегантным украшением окна, при этом являясь элементом классического стиля.

Выбирайте качественные ткани для штор, такие как шелк, бархат или лен. Они источают изысканность, элегантность и стиль. Эти материалы имеют плотную текстуру, которая мгновенно добавляет ощущение роскоши в любой интерьер.

Кроме того, плотность ткани не позволит солнечному свету проникать в ваш дом по утрам и ночью.

Чем лучше оттенок вписывается в картину интерьера, тем дороже он выглядит. Выигрышным вариантом станет текстиль глубоких, сложных темных или пастельных тонов.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.





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