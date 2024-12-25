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Какие ошибки чаще всего допускают при выборе штор? Советы дизайнеров

1:39
Недвижимость

Какие ошибки можно допустить при выборе штор

Возможно, вы подберете неправильный оттенок для домашнего интерьера. Выбирайте нейтральные оттенки для штор. Например, черный, белый, бежевый, серый.

Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев
Фото: commons.wikimedia. org by Дуван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шторы в спальню ботифини. Автор текстильного дизайна Илья Медведев

Неправильное определение длины штор и неправильной ширины также является распространенной ошибкой. Чтобы получить правильный размер, важно тщательно измерить все параметры ваших окон и расстояние от карниза до пола.

Некачественная ткань также может стать проблемой. Добавление большого количества аксессуаров часто выглядит неуместно и нестильно.

Какие шторы смотрятся стильно и красиво

Французские шторы всегда выглядят роскошно и дорого. Шторы такого типа состоят из нескольких секций, которые образуют ровные, плавные складки. Важно, чтобы интерьер комнаты сочетался с французскими шторами. Они являются элегантным украшением окна, при этом являясь элементом классического стиля.

Выбирайте качественные ткани для штор, такие как шелк, бархат или лен. Они источают изысканность, элегантность и стиль. Эти материалы имеют плотную текстуру, которая мгновенно добавляет ощущение роскоши в любой интерьер.
 Кроме того, плотность ткани не позволит солнечному свету проникать в ваш дом по утрам и ночью.

Чем лучше оттенок вписывается в картину интерьера, тем дороже он выглядит. Выигрышным вариантом станет текстиль глубоких, сложных темных или пастельных тонов.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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