Как избавиться от неприятного запаха в туалете? Попробуйте простые и эффективные способы

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почему в туалете плохо пахнет

Запах в туалете часто возникает из-за недостаточных уплотнений или засоров, а также из-за неправильной или недостаточной уборки помещения и сантехники. Регулярная уборка унитазов, раковин и полов поможет предотвратить засорение и накопление бактерий.

Фото: commons.wikimedia. org by Fboas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Унитаз, туалет

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Старайтесь чаще проветривать дом и отдельные помещения. Регулярная циркуляция воздуха помогает избавиться от неприятных запахов.

Используйте поглотители запахов в туалете. Регулярно проводите качественную уборку уборной. Вымойте все части унитаза, проведите влажную уборку и дезинфекцию.

Своевременно очищайте стоки и устанавливайте систему вентиляции. Кроме того, вы можете чистить трубы. Для этого нужно купить специальный продукт. Также можно использовать эфирные и ароматические масла и спреи.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете с помощью пищевой соды и лимона

Еще один совет, как быстро освежить воздух в туалете — использовать пасту из лимона и пищевой соды. Для этого смешайте пищевую соду с лимонным соком до образования пасты. Затем нанесите эту смесь на унитаз и оставьте минимум на 20 минут. Потом нужно смыть все водой и насухо вытереть бумажными полотенцами.

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