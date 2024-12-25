Как избавиться от неприятного запаха в туалете? Попробуйте простые и эффективные способы

Запах в туалете часто возникает из-за недостаточных уплотнений или засоров, а также из-за неправильной или недостаточной уборки помещения и сантехники. Регулярная уборка унитазов, раковин и полов поможет предотвратить засорение и накопление бактерий.
Старайтесь чаще проветривать дом и отдельные помещения. Регулярная циркуляция воздуха помогает избавиться от неприятных запахов.
Используйте поглотители запахов в туалете. Регулярно проводите качественную уборку уборной. Вымойте все части унитаза, проведите влажную уборку и дезинфекцию.
Своевременно очищайте стоки и устанавливайте систему вентиляции. Кроме того, вы можете чистить трубы. Для этого нужно купить специальный продукт. Также можно использовать эфирные и ароматические масла и спреи.
Еще один совет, как быстро освежить воздух в туалете — использовать пасту из лимона и пищевой соды. Для этого смешайте пищевую соду с лимонным соком до образования пасты. Затем нанесите эту смесь на унитаз и оставьте минимум на 20 минут. Потом нужно смыть все водой и насухо вытереть бумажными полотенцами.
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