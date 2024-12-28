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Для чего нужно межевание земельного участка и как его провести

3:26
Недвижимость

Межевание — это процесс, в ходе которого устанавливаются или уточняются границы участка, его площадь и местоположение. Хотя проведение этой процедуры не является обязательным, она может решить множество проблем и предоставить существенные преимущества.

Дом
Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом

Как понять, что межевание не проводилось

Если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствует информация о координатах границ участка, значит, межевание не проводилось. Участок может быть зарегистрирован, иметь собственника, адрес и даже указанный размер, но его границы не будут четко определены.

Чтобы узнать, проводилось ли межевание, можно:

  • Запросить выписку из ЕГРН: если в документе указано, что границы не установлены, значит, процедура не проводилась.
  • Проверить кадастровую карту на сайте Росреестра: отсутствие плана участка и координат также указывает на отсутствие межевания.

Обязательно ли проводить межевание

Законодательство не требует обязательного межевания, однако в ряде случаев без него не обойтись. Вот основные ситуации, когда межевание необходимо:

  • Раздел участка: при создании двух или более новых объектов.
  • Узаконивание площади: если требуется официально определить размеры владений.
  • Точные границы для строительства: это важно для проектирования дома или коммуникаций.
  • Восстановление утраченных границ: особенно актуально для земель садоводческих товариществ.
  • Оформление кредита: банки часто требуют точных данных о границах.
  • Продажа или обмен земли: участок с установленными границами быстрее находит покупателя и имеет более высокую ликвидность.

Как проводится межевание

Подготовка документов

Для процедуры потребуются:

  • Выписка из ЕГРН.
  • Паспорт собственника.
  • Доверенность, если заявление подает не владелец.

Поиск исполнителя

Работы выполняются только кадастровыми инженерами, которые должны состоять в саморегулируемой организации (СРО). Проверить их аккредитацию можно на сайте Росреестра.

Проведение работ

Процедура включает:

  • Сбор данных о границах участка и соседних территориях.
  • Подготовку проекта межевания.
  • Уведомление соседей и согласование границ.
  • Геодезическую съемку.
  • Расчет площади и оформление чертежа участка.

Передача данных в Росреестр

Готовый межевой план предоставляется в электронном или бумажном виде для внесения изменений в ЕГРН.

Сколько стоит межевание

Цена зависит от площади, расположения и особенностей участка. Обычно стоимость составляет от 20 до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях возможны бесплатные работы, например, при комплексном межевании в рамках одного квартала.

Что указать в договоре

Перед подписанием договора проверьте, чтобы в нем были прописаны обязательства инженера, такие как:

  • Проведение измерений и расчет площади.
  • Уведомление соседей.
  • Подготовка проекта межевания.

Сроки проведения

На процедуру обычно уходит около двух недель, но в отдельных случаях процесс может затянуться на несколько месяцев.

Уточнения

Межева́ние (землемерие арпантаж) — геодезический способ определения границ земельного участка в горизонтальной плоскости.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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