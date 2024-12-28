Для чего нужно межевание земельного участка и как его провести

Межевание — это процесс, в ходе которого устанавливаются или уточняются границы участка, его площадь и местоположение. Хотя проведение этой процедуры не является обязательным, она может решить множество проблем и предоставить существенные преимущества.
Если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствует информация о координатах границ участка, значит, межевание не проводилось. Участок может быть зарегистрирован, иметь собственника, адрес и даже указанный размер, но его границы не будут четко определены.
Чтобы узнать, проводилось ли межевание, можно:
Законодательство не требует обязательного межевания, однако в ряде случаев без него не обойтись. Вот основные ситуации, когда межевание необходимо:
Для процедуры потребуются:
Работы выполняются только кадастровыми инженерами, которые должны состоять в саморегулируемой организации (СРО). Проверить их аккредитацию можно на сайте Росреестра.
Процедура включает:
Готовый межевой план предоставляется в электронном или бумажном виде для внесения изменений в ЕГРН.
Цена зависит от площади, расположения и особенностей участка. Обычно стоимость составляет от 20 до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях возможны бесплатные работы, например, при комплексном межевании в рамках одного квартала.
Перед подписанием договора проверьте, чтобы в нем были прописаны обязательства инженера, такие как:
На процедуру обычно уходит около двух недель, но в отдельных случаях процесс может затянуться на несколько месяцев.
Межева́ние (землемерие арпантаж) — геодезический способ определения границ земельного участка в горизонтальной плоскости.
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