Для чего нужно межевание земельного участка и как его провести

3:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Межевание — это процесс, в ходе которого устанавливаются или уточняются границы участка, его площадь и местоположение. Хотя проведение этой процедуры не является обязательным, она может решить множество проблем и предоставить существенные преимущества.

Фото: unsplash.com by Rowan Heuvel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом

Как понять, что межевание не проводилось

Если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствует информация о координатах границ участка, значит, межевание не проводилось. Участок может быть зарегистрирован, иметь собственника, адрес и даже указанный размер, но его границы не будут четко определены.

Чтобы узнать, проводилось ли межевание, можно:

Запросить выписку из ЕГРН : если в документе указано, что границы не установлены, значит, процедура не проводилась.

: если в документе указано, что границы не установлены, значит, процедура не проводилась. Проверить кадастровую карту на сайте Росреестра: отсутствие плана участка и координат также указывает на отсутствие межевания.

Обязательно ли проводить межевание

Законодательство не требует обязательного межевания, однако в ряде случаев без него не обойтись. Вот основные ситуации, когда межевание необходимо:

Раздел участка: при создании двух или более новых объектов.

при создании двух или более новых объектов. Узаконивание площади: если требуется официально определить размеры владений.

если требуется официально определить размеры владений. Точные границы для строительства : это важно для проектирования дома или коммуникаций.

: это важно для проектирования дома или коммуникаций. Восстановление утраченных границ: особенно актуально для земель садоводческих товариществ.

особенно актуально для земель садоводческих товариществ. Оформление кредита: банки часто требуют точных данных о границах.

банки часто требуют точных данных о границах. Продажа или обмен земли: участок с установленными границами быстрее находит покупателя и имеет более высокую ликвидность.

Как проводится межевание

Подготовка документов

Для процедуры потребуются:

Выписка из ЕГРН.

Паспорт собственника.

Доверенность, если заявление подает не владелец.

Поиск исполнителя

Работы выполняются только кадастровыми инженерами, которые должны состоять в саморегулируемой организации (СРО). Проверить их аккредитацию можно на сайте Росреестра.

Проведение работ

Процедура включает:

Сбор данных о границах участка и соседних территориях.

Подготовку проекта межевания.

Уведомление соседей и согласование границ.

Геодезическую съемку.

Расчет площади и оформление чертежа участка.

Передача данных в Росреестр

Готовый межевой план предоставляется в электронном или бумажном виде для внесения изменений в ЕГРН.

Сколько стоит межевание

Цена зависит от площади, расположения и особенностей участка. Обычно стоимость составляет от 20 до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях возможны бесплатные работы, например, при комплексном межевании в рамках одного квартала.

Что указать в договоре

Перед подписанием договора проверьте, чтобы в нем были прописаны обязательства инженера, такие как:

Проведение измерений и расчет площади.

Уведомление соседей.

Подготовка проекта межевания.

Сроки проведения

На процедуру обычно уходит около двух недель, но в отдельных случаях процесс может затянуться на несколько месяцев.

Уточнения

Межева́ние (землемерие арпантаж) — геодезический способ определения границ земельного участка в горизонтальной плоскости.



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