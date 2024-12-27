Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Особенно осторожны: как отметят Новый год бойцы на СВО?
Встреча с НЛО: бывший астронавт НАСА шокировал своей историей
Норвежцы отказались спасать людей с тонущего российского корабля
Конфликты между питомцами: что делать, если животные не ладят
Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто
Как защитить мебель от детей: полезные советы для родителей
Как безопасно и эффективно бороться с пигментацией кожи
Как продлить плодоношение огурцов до октября
Бесплатный спорт для детей: Губерниев рассказал, кто против такой инициативы

Как почистить утюг в домашних условиях: проверенные методы

3:17
Недвижимость

Со временем на подошве утюга могут появляться налёт, ржавчина или нагар. Это происходит из-за использования жёсткой воды, неправильного температурного режима или синтетических тканей.

Глажка
Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Глажка

Чтобы вернуть утюгу чистоту и сохранить его работоспособность, важно знать эффективные способы очистки. Разберём лучшие из них, включая как специализированные средства, так и проверенные народные методы.

Использование специальных средств

Карандаш для чистки утюга

Один из самых простых способов.

  • Разогрейте утюг.
  • Натрите подошву утюга специальным карандашом. Химические вещества растворят нагар, но могут сопровождаться неприятным запахом.
  • Протрите подошву сухой х/б тканью, затем дайте остыть и удалите остатки вещества влажной салфеткой.

Гидроперит

Эффективен для удаления нагара.

  • Растолките пару таблеток гидроперита в порошок.
  • Нагрейте утюг и нанесите порошок на его подошву.
  • Подождите, пока загрязнения расплавятся, затем протрите утюг сначала сухой, а потом влажной тканью.

Средство от накипи ("Антинакипин")

  • Подходит для внутренней очистки утюга.
  • Разведите пол чайной ложки средства в стакане воды.
  • Залейте раствор в утюг, нагрейте и оставьте на 30 минут.
  • Вылейте раствор и промойте утюг чистой водой.

Чистящее средство "Силит"

Помогает справиться с нагаром и ржавчиной.

  • Нагрейте утюг.
  • Нанесите средство на отверстия подошвы и оставьте на 5-10 минут.
  • Вытирайте появляющуюся накипь влажной губкой, а затем протрите подошву чистой тканью.

Народные методы очистки

Соль

  • Простое и доступное средство для удаления нагара.
  • Насыпьте мелкую соль на газету.
  • Проведите по соли горячим утюгом до полного очищения.
  • После процедуры остудите утюг и протрите подошву влажной тканью.

Столовый уксус

Подходит для удаления стойкого налёта.

  • Пропитайте грубую ткань уксусом и протрите подошву утюга.
  • Для сильных загрязнений добавьте в уксус немного нашатырного спирта.
  • Нагревать утюг не нужно, чтобы уксус не испарялся слишком быстро.

Лимонный сок или кислота

Хорошо справляется с ржавчиной.

  • Нанесите немного лимонного сока на загрязнённые участки.
  • Оставьте на несколько минут, затем протрите влажной тканью.

Профилактика: как избежать загрязнений

  • После каждого использования протирайте подошву утюга мягкой тканью.
  • Используйте фильтрованную или дистиллированную воду для предотвращения образования накипи.
  • Регулярно очищайте утюг от загрязнений, не дожидаясь их накопления.

Чистка утюга в домашних условиях — это несложно, если знать подходящие методы. Специализированные средства позволяют быстро справиться с загрязнениями, а народные рецепты — бюджетный и доступный вариант.

Чтобы утюг служил долго и радовал безупречной работой, не забывайте о профилактике.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü "утюг") — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой Аудио 
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Мотоцикл Pannonia. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Норвежцы отказались спасать людей с тонущего российского корабля
Конфликты между питомцами: что делать, если животные не ладят
Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто
Как защитить мебель от детей: полезные советы для родителей
Как безопасно и эффективно бороться с пигментацией кожи
Как продлить плодоношение огурцов до октября
Бесплатный спорт для детей: Губерниев рассказал, кто против такой инициативы
Поджоги банкоматов: бомбисты действуют под влиянием мошенников
Секретная приправа для мягкого сала: узнайте, как её использовать
Китай планирует построить крупнейшую в мире ГЭС вблизи спорной границы с Индией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.