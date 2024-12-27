Как почистить утюг в домашних условиях: проверенные методы

3:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем на подошве утюга могут появляться налёт, ржавчина или нагар. Это происходит из-за использования жёсткой воды, неправильного температурного режима или синтетических тканей.

Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глажка

Чтобы вернуть утюгу чистоту и сохранить его работоспособность, важно знать эффективные способы очистки. Разберём лучшие из них, включая как специализированные средства, так и проверенные народные методы.

Использование специальных средств

Карандаш для чистки утюга

Один из самых простых способов.

Разогрейте утюг.

Натрите подошву утюга специальным карандашом. Химические вещества растворят нагар, но могут сопровождаться неприятным запахом.

Протрите подошву сухой х/б тканью, затем дайте остыть и удалите остатки вещества влажной салфеткой.

Гидроперит

Эффективен для удаления нагара.

Растолките пару таблеток гидроперита в порошок.

Нагрейте утюг и нанесите порошок на его подошву.

Подождите, пока загрязнения расплавятся, затем протрите утюг сначала сухой, а потом влажной тканью.

Средство от накипи ("Антинакипин")

Подходит для внутренней очистки утюга.

Разведите пол чайной ложки средства в стакане воды.

Залейте раствор в утюг, нагрейте и оставьте на 30 минут.

Вылейте раствор и промойте утюг чистой водой.

Чистящее средство "Силит"

Помогает справиться с нагаром и ржавчиной.

Нагрейте утюг.

Нанесите средство на отверстия подошвы и оставьте на 5-10 минут.

Вытирайте появляющуюся накипь влажной губкой, а затем протрите подошву чистой тканью.

Народные методы очистки

Соль

Простое и доступное средство для удаления нагара.

Насыпьте мелкую соль на газету.

Проведите по соли горячим утюгом до полного очищения.

После процедуры остудите утюг и протрите подошву влажной тканью.

Столовый уксус

Подходит для удаления стойкого налёта.

Пропитайте грубую ткань уксусом и протрите подошву утюга.

Для сильных загрязнений добавьте в уксус немного нашатырного спирта.

Нагревать утюг не нужно, чтобы уксус не испарялся слишком быстро.

Лимонный сок или кислота

Хорошо справляется с ржавчиной.

Нанесите немного лимонного сока на загрязнённые участки.

Оставьте на несколько минут, затем протрите влажной тканью.

Профилактика: как избежать загрязнений

После каждого использования протирайте подошву утюга мягкой тканью.

Используйте фильтрованную или дистиллированную воду для предотвращения образования накипи.

Регулярно очищайте утюг от загрязнений, не дожидаясь их накопления.

Чистка утюга в домашних условиях — это несложно, если знать подходящие методы. Специализированные средства позволяют быстро справиться с загрязнениями, а народные рецепты — бюджетный и доступный вариант.

Чтобы утюг служил долго и радовал безупречной работой, не забывайте о профилактике.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü "утюг") — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.



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