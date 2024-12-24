Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турция и Сирия могут провести совместную операцию против курдов
Пожар после падения БПЛА в Ростовской области попал на видео
Удмуртия демонстрирует большие успехи в агросекторе
Доктор Мясников рассказал, как есть квашеную капусту с пользой и избежать вреда
Признаки, что ваше колесо может отлететь
От варикоза можно избавиться одним-единственным методом
Эти культуры не боятся зимы: секреты успешного посева
Филипп Киркоров показал, что всегда носит с собой в сумочке
Как тренироваться летом, если вы любите лыжи или сноуборд

Как выбрать карниз и повесить шторы без ошибок

4:27
Недвижимость

Шторы — это не просто текстиль, который скрывает окно. Они придают интерьеру завершенность и создают атмосферу уюта. Однако важной частью оформления становятся не только сами шторы, но и способ их крепления. В этой статье мы расскажем, какие существуют варианты креплений и как выбрать лучший вариант для вашего дома.

Шторы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Шторы

Виды штор: от классики до современных решений

Перед тем как приступить к креплению, важно понять, какие шторы вам нужны. Давайте рассмотрим несколько популярных видов, каждый из которых имеет свои особенности.

Классические шторы — это стандартные прямоугольные полотна, которые очень хорошо знакомы большинству. Это универсальный и простой вариант, который подойдет для большинства интерьеров.

Японские шторы — из двух легких панелей, которые могут быть выполнены из текстиля или даже рисовой бумаги. Они подходят для создания современного минималистичного интерьера.

Французские шторы — особенность этих штор в том, что полотно драпируется вертикальными лентами, образуя полукруглые складки. Поднимаются такие шторы вверх, что придает им элегантный и изысканный вид.

Итальянские шторы — с диагональной драпировкой, создаваемой с помощью шнуров, стягивающих ткань. Они не открываются, но выглядят очень стильно и драматично.

Римские шторы — изготавливаются из плотной ткани, которая образует горизонтальные складки и собирается при помощи шнуров или цепочек.

Рулонные шторы — представляют собой полотна из плотного материала, которые сворачиваются в рулон с помощью механизма. Идеальны для современных интерьеров с минималистичным дизайном.

Карнизы: как выбрать правильный

Выбор карниза — это не менее важный шаг, чем выбор самих штор. Карниз должен не только соответствовать стилю комнаты, но и быть удобным для крепления выбранных вами штор.

Карнизы бывают разных типов:

  • Круглые
  • Багетные
  • Струнные
  • Телескопические
  • Шинные
  • Распорные

Карнизы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как:

  • Металл
  • Дерево
  • Пластик
  • Комбинированные материалы

Выбор карниза зависит от того, какие шторы вы планируете повесить и как именно вы хотите их крепить. Но перейдем к вопросу, как правильно повесить шторы.

Способы крепления штор: от простых до сложных

Есть несколько популярных способов крепления штор, и каждый из них имеет свои особенности.

1. Петли

Петли — это полоски ткани, пришиваемые по бокам штор. Ширина петли варьируется от 5 до 20 см, и они могут быть с застежками (пуговицами или липучками). Это самый универсальный способ крепления, который подходит как для легких, так и для тяжелых тканей. Однако такие шторы движутся немного громче, а для их снятия иногда придется снимать сам карниз.

2. Люверсы

Люверсы — это металлические или пластиковые кольца, которые вставляются в верхнюю часть штор. Они позволяют легко нанизать шторы на карниз и свободно двигать их. Люверсы подходят только для тяжелых тканей, так как с легкими они могут не справиться.

3. Кольца

Кольца, на которые нанизываются шторы, тоже могут быть выполнены из металла, пластика или дерева. Они отлично подходят для штор, которые нужно часто двигать. Кольца идеально подходят для трубчатых или круглых карнизов и делают шторы легкими для перемещения.

4. Кулиска

При этом способе верхняя часть шторы подворачивается и прошивается, образуя "трубочку", в которую вставляется штанга. Это дешевый и простой вариант, который не требует дополнительных затрат. Кулиска — хороший выбор для создания уютного интерьера, но шторы с таким креплением сложнее двигать по карнизу.

5. Крючки

Крючки — это специальные крепежи, которые могут быть металлическими или пластиковыми. Они вешаются на карниз и закрепляются на шторах с помощью петель или колец. Этот вариант крепления подходит для плоских карнизов и является одним из самых удобных для регулярного передвижения штор.

Уточнения

style="text-align: left;">Што́ры, занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно
Садоводство, цветоводство
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Внедорожник УАЗ-469. Легендарный советский покоритель бездорожья Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Пожар после падения БПЛА в Ростовской области попал на видео
Удмуртия демонстрирует большие успехи в агросекторе
Доктор Мясников рассказал, как есть квашеную капусту с пользой и избежать вреда
Признаки, что ваше колесо может отлететь
От варикоза можно избавиться одним-единственным методом
Эти культуры не боятся зимы: секреты успешного посева
Филипп Киркоров показал, что всегда носит с собой в сумочке
Как тренироваться летом, если вы любите лыжи или сноуборд
Как выбрать карниз и повесить шторы без ошибок
Как тренироваться после простуды и не навредить организму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.