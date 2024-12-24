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6 шагов, чтобы убедить собственника сдать квартиру с животным

2:44
Недвижимость

Вы задумались о том, чтобы взять квартиру в аренду, но есть одно но: у вас есть любимая кошка или собака? Это может стать настоящим препятствием, особенно если арендодатель не слишком любит животных. Но не отчаивайтесь! Мы расскажем, как правильно подойти к вопросу аренды жилья с питомцами и что сделать, чтобы не стать "нежелательным" арендатом.

Кот на столе
Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот на столе

Не скрывайте своих питомцев

Прежде чем обсуждать условия аренды, важно сразу сообщить собственнику о наличии домашних животных. Скрывать этот факт — плохая идея. Если собственник обнаружит, что вы держите животное без его ведома, это может привести к конфликтам и даже расторжению договора. Чем честнее вы будете с арендодателем, тем проще будет договориться.

Умеренность — залог успеха

Никто не хочет, чтобы его квартиру превращали в зоопарк. Поэтому важно не перегибать палку с количеством питомцев. Один или два — это максимальный лимит, с которым скорее всего согласятся собственники. Три и больше — это уже слишком для большинства арендаторов, особенно если речь идет о собаках крупных пород.

Как привлечь собственника деньгами

Если вы хотите, чтобы собственник согласился на аренду с животными, стоит предложить увеличение арендной платы. Это простой и эффективный способ сделать ваше предложение более привлекательным. Дополнительные 1-2-3 тысячи рублей за аренду квартиры с питомцами могут убедить владельца, что вы — надежный и готовый платить арендатора.

Подготовьтесь к страховому депозиту

Еще один момент, который важно учитывать: собственники, как правило, просят дополнительный страховой депозит, если в квартире будут жить животные. Это разумная мера предосторожности, которая защищает владельца от возможного ущерба. Ожидайте, что сумма депозита может быть больше, чем обычно.

Обязательства по компенсации ущерба

В договоре аренды обязательно укажите, что вы готовы возместить ущерб, который может быть причинен животным. Это даст собственнику уверенность в том, что в случае повреждений или других проблем, связанных с питомцами, вы готовы покрыть все расходы. Честность и ответственность в этом вопросе сыграют вам на руку.

Клиннинг после аренды

Многие собственники требуют, чтобы после окончания аренды квартира была тщательно убрана. Питомцы, особенно шерстяные, могут оставить свои следы в виде шерсти и запаха, поэтому обязательно уточните, что вы обязуетесь провести профессиональную уборку, чтобы вернуть квартиру в идеальном состоянии.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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