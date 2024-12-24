Скрытая правда о собственности: как ошибки в документах могут дорого обойтись

Если вы задаетесь вопросом, имеет ли значение, на кого было оформлено имущество, приобретенное в период официального брака, ответ прост: не имеет. Важно помнить, что согласно Семейному кодексу России, имущество, приобретенное в браке, является общей совместной собственностью супругов. Это правило действует независимо от того, на чье имя зарегистрировано имущество.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

История клиента: как недочеты в оформлении привели к судебному процессу

Недавний случай, с которым мы столкнулись, наглядно показывает, как ошибка в оформлении имущества может привести к длительному судебному разбирательству.

К нам обратилась женщина, которая столкнулась с проблемой: в ее квартире был зарегистрирован брат, который отказывался добровольно сняться с регистрационного учета. Квартира досталась ей по договору дарения от матери. Обычно такие квартиры, как правило, продаются с определенной скидкой для покупателя, но клиент не был готов к трудностям, которые возникли из-за ситуации с братом.

Для того чтобы принудительно снять его с учета, мы, как представители клиентки, обратились в суд. Однако в процессе судебного разбирательства брат подал встречное исковое требование — признать сделку дарения квартиры недействительной, а также объявить мать и дочь недостойными наследниками, которые, по его мнению, «мошенническими действиями» лишили его прав на собственность.

Скрывшаяся информация, которая привела к проблемам

Как оказалось, клиентка не сообщила нам важный момент: квартира, которую ей подарила мать, была приобретена в браке ее родителей, но оформлена только на имя матери. Несмотря на то что отец умер много лет назад, мать не вступила в наследство на его долю, а затем подарила квартиру дочери. Эта деталь стала ключевой в судебном процессе, поскольку именно этот факт нарушил норму о совместной собственности.

Росреестр зарегистрировал сделку, но не учел правовые последствия такого оформления. Этот недочет стал причиной многочисленных юридических проблем, и теперь наш клиент может не только потерять часть квартиры (1/6 долю в праве может получить брат), но и рискует остаться с меньшей долей в собственности (в случае признания ее недостойным наследником, ее доля может сократиться до ½).

Как избежать таких проблем

Основной урок из этой истории заключается в том, что все имущество, приобретенное в браке, является общей совместной собственностью супругов, независимо от того, на чье имя оно зарегистрировано. В случае, если один из супругов умирает, переживший супруг обязан вступить в наследство за первым, чтобы получить долю умершего.

Ошибки в оформлении и неучет этих нюансов могут привести к длительным судебным разбирательствам, потере имущества и значительным финансовым потерям. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно внимательно относиться к юридическим вопросам при оформлении сделок с имуществом в браке.

Уточнения

Иму́щество — совокупность вещей, которые могут находится в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.



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