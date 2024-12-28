Наследство с долгами: как справиться с обязательствами по ЖКХ

4:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наличие долгов за коммунальные услуги может стать неожиданностью для владельцев жилья. Особенно это важно знать при продаже, покупке квартиры, оформлении наследства или других сделках с недвижимостью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Неоплаченные счета способны привести к начислению пеней, отключению ресурсов и даже к судебным разбирательствам.

Чтобы избежать неприятностей, важно регулярно проверять состояние коммунальных платежей. Разберём, как узнать о задолженности, получить справку об её отсутствии и что делать, если квартира уже с долгами.

7 способов узнать о долгах за ЖКУ

Проверить квитанцию

Самый простой способ — проверить последнюю квитанцию. Долг обычно указывается в общей сумме начислений. Иногда платёжки с долгами выделяются цветом, например, розовым.

Через портал ГИС ЖКХ

Зарегистрируйтесь на портале через "Госуслуги" и получите доступ к информации по всем объектам недвижимости. Здесь можно узнать сумму долга и оплатить его.

В банковском приложении

Многие банки интегрировали ЖКХ-сервисы в свои приложения. Найдите раздел "Оплата услуг" и укажите номер лицевого счёта, чтобы узнать задолженность.

На сайте управляющей компании

Зайдите в личный кабинет на сайте УК или поставщика услуг, указав номер лицевого счёта. Здесь можно просмотреть счета и оплатить их.

В офисе УК или МФЦ

Обратитесь лично в управляющую компанию или МФЦ. С собой нужно взять паспорт и документы на жильё. Специалисты проверят задолженность и предоставят выписку.

Через ФССП

Если долг уже дошёл до суда, информация о нём будет доступна в базе судебных приставов. Проверка осуществляется по Ф. И.О. должника.

На региональном портале госуслуг

Во многих регионах есть собственные сервисы для проверки долгов по ЖКХ. Например, в Москве — это портал mos. ru.

Как получить справку об отсутствии задолженности

Справка об отсутствии долгов может потребоваться при продаже квартиры, оформлении субсидий или других сделках. Её можно получить несколькими способами:

В УК или ТСЖ : лично подайте запрос, предоставив паспорт и документы на жильё. Некоторые УК принимают заявки через сайт.

: лично подайте запрос, предоставив паспорт и документы на жильё. Некоторые УК принимают заявки через сайт. Через МФЦ : принесите паспорт и выписку из ЕГРН или договор найма. МФЦ удобно тем, что здесь можно запросить справки сразу по нескольким долгам.

: принесите паспорт и выписку из ЕГРН или договор найма. МФЦ удобно тем, что здесь можно запросить справки сразу по нескольким долгам. На портале госуслуг: на сайте mos. ru выберите услугу "Справка о наличии/отсутствии задолженности". Заполните заявку, указав Ф. И.О., адрес и даты.

Документ действителен около 10 дней, поэтому оформлять его стоит ближе к моменту сделки.

Что делать, если квартира с долгами

При наследстве

В наследство переходят не только права, но и обязательства по долгам.

Проверьте задолженность заранее через региональные порталы или сайт УК.

При значительных долгах договоритесь с УК о реструктуризации.

При покупке квартиры

Долги предыдущего владельца остаются его обязанностью, кроме взносов на капремонт, которые переходят к новому собственнику. Чтобы избежать проблем:

Откройте новый лицевой счёт : подайте заявление в УК, чтобы разделить обязательства.

: подайте заявление в УК, чтобы разделить обязательства. Потребуйте перерасчёт: если в квитанциях есть старые долги, обратитесь с заявлением в УК.

если в квитанциях есть старые долги, обратитесь с заявлением в УК. Обратитесь в суд: если УК откажется исправить данные, суд поможет исключить долги из ваших платежей.

Коротко о главном

Проверяйте долги регулярно: это можно сделать в приложении банка, через ГИС ЖКХ или в УК.

Перед сделками с недвижимостью запрашивайте справку об отсутствии задолженности.

Оплачивайте коммуналку вовремя, чтобы избежать пеней и судебных разбирательств.

При наследстве выясняйте долги заранее и договаривайтесь о рассрочке.

При покупке квартиры требуйте разделения лицевого счёта и перерасчёта.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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