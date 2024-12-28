Наследство с долгами: как справиться с обязательствами по ЖКХ

Наличие долгов за коммунальные услуги может стать неожиданностью для владельцев жилья. Особенно это важно знать при продаже, покупке квартиры, оформлении наследства или других сделках с недвижимостью.
Неоплаченные счета способны привести к начислению пеней, отключению ресурсов и даже к судебным разбирательствам.
Чтобы избежать неприятностей, важно регулярно проверять состояние коммунальных платежей. Разберём, как узнать о задолженности, получить справку об её отсутствии и что делать, если квартира уже с долгами.
Самый простой способ — проверить последнюю квитанцию. Долг обычно указывается в общей сумме начислений. Иногда платёжки с долгами выделяются цветом, например, розовым.
Зарегистрируйтесь на портале через "Госуслуги" и получите доступ к информации по всем объектам недвижимости. Здесь можно узнать сумму долга и оплатить его.
Многие банки интегрировали ЖКХ-сервисы в свои приложения. Найдите раздел "Оплата услуг" и укажите номер лицевого счёта, чтобы узнать задолженность.
Зайдите в личный кабинет на сайте УК или поставщика услуг, указав номер лицевого счёта. Здесь можно просмотреть счета и оплатить их.
Обратитесь лично в управляющую компанию или МФЦ. С собой нужно взять паспорт и документы на жильё. Специалисты проверят задолженность и предоставят выписку.
Если долг уже дошёл до суда, информация о нём будет доступна в базе судебных приставов. Проверка осуществляется по Ф. И.О. должника.
Во многих регионах есть собственные сервисы для проверки долгов по ЖКХ. Например, в Москве — это портал mos. ru.
Справка об отсутствии долгов может потребоваться при продаже квартиры, оформлении субсидий или других сделках. Её можно получить несколькими способами:
Документ действителен около 10 дней, поэтому оформлять его стоит ближе к моменту сделки.
В наследство переходят не только права, но и обязательства по долгам.
Долги предыдущего владельца остаются его обязанностью, кроме взносов на капремонт, которые переходят к новому собственнику. Чтобы избежать проблем:
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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