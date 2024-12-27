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Как убрать грибок в ванной: секреты обработки поверхностей

2:52
Недвижимость

Грибок в ванной — это проблема, с которой может столкнуться каждый, независимо от качества отделки и регулярности уборки. Он не только портит внешний вид помещения, но и может быть опасен для здоровья.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Для полного избавления от грибка важно не только устранить его видимые проявления, но и создать условия, препятствующие его повторному появлению.

Основные шаги борьбы с грибком

Проверка сантехники

Первым делом проверьте состояние труб, кранов и других сантехнических элементов. Если есть протечки или образование конденсата, устраняйте их немедленно — избыточная влага способствует распространению грибка.

Обследование поверхностей

Особое внимание уделите труднодоступным местам: углам, стыкам, областям за мебелью. Очистите поражённые грибком участки. Если грибок проник глубоко в поверхность, может понадобиться полное удаление краски, штукатурки или других покрытий.

Сушка помещения

Перед обработкой грибка помещение нужно тщательно просушить. Используйте обогреватели или тепловые пушки. Только после этого можно приступать к обработке, иначе грибок может вернуться.

Обработка антисептиками

Наносите антисептические средства на стены, потолок, углы, стыки, а также места соединения раковины и ванны со стеной. Повторите процедуру несколько раз, чтобы повысить её эффективность.

Эффективные средства для обработки

Креозот

Растворите его в воде, эфире или спирте и нанесите на поражённые участки. Обязательно используйте маску и перчатки — это средство токсично.

Кислоты, перекись и сода

Подготовьте раствор уксусной или борной кислоты в пропорции 1:10, нагрейте его до 50-70°C и нанесите на поверхность губкой. Оставьте до полного высыхания, затем тщательно смойте тёплой водой.

Хлорка

Хлорсодержащие средства обеспечивают долговременный эффект, но имеют резкий запах, который может держаться в помещении долгое время. Хлорка уничтожает грибок и другие микроорганизмы.

Профилактика появления грибка

Даже если вам удалось избавиться от грибка, расслабляться не стоит. Ванная комната — идеальная среда для его повторного появления из-за постоянной влажности и тепла. Чтобы предотвратить это:

  • Регулярно проветривайте ванную комнату.
  • Установите вытяжку или проверьте её работоспособность.
  • Обрабатывайте поверхности антисептическими растворами не реже одного раза в месяц.
  • Следите за состоянием сантехники и своевременно устраняйте протечки.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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