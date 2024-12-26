Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить

Квартиры, в которых никто не живёт, — явление не такое редкое. Владельцы могут использовать жильё как инвестицию, уехать на длительный срок или получить недвижимость в наследство.
При этом коммунальные счета продолжают приходить, даже если свет не включается, вода не течёт, а газ не используется.
Многие задаются вопросом, как снизить расходы на пустующую квартиру. Разберёмся, какие платежи обязательны, какие услуги можно сократить и как добиться перерасчёта.
Даже если жильё пустует, его владелец обязан оплачивать ряд услуг, которые обеспечивают содержание дома:
Уборка подъездов, работа лифтов, освещение придомовой территории и ремонт общих коммуникаций оплачиваются всеми собственниками квартир. Сумма зависит от площади квартиры.
В домах без индивидуальных счётчиков отопления плата начисляется по площади квартиры. Даже если батареи перекрыты, стояки продолжают обогревать помещение.
Это расходы на воду, электричество и отопление, которые используются для освещения, уборки и отопления общих зон.
Платежи в фонд капитального ремонта обязательны для всех собственников, за исключением льготников и владельцев аварийного жилья.
Эта категория расходов не связана с ЖКХ, но тоже обязательна. Размер налога зависит от кадастровой стоимости квартиры.
Некоторые коммунальные услуги оплачиваются по фактическому потреблению, что позволяет сократить расходы.
Если установить счётчики на воду и электричество и регулярно подавать нулевые показания, платить за неиспользованные ресурсы не придётся.
Можно подать заявление на перерасчёт, приложив подтверждающие документы: билеты, справку из больницы или штамп о выезде в загранпаспорт. Срок отсутствия — от пяти дней до шести месяцев.
Радиоточку, домофон, кабельное телевидение и интернет можно временно отключить. У большинства операторов есть возможность приостановить договор на время отсутствия.
Если жильё принадлежит нескольким владельцам, расходы делятся пропорционально их долям. Чтобы избежать споров, можно разделить лицевые счета через управляющую компанию. Если другие владельцы не согласны, вопрос можно решить через суд.
Игнорирование коммунальных платежей влечёт последствия:
За просрочку более 30 дней начисляются пени, которые увеличиваются со временем.
Если долг превысит двухмесячный платёж по нормативу, УК может отключить свет, воду или газ.
Долги могут быть взысканы в судебном порядке с арестом счетов и имущества.
Долг свыше 30 000 рублей может стать причиной запрета на выезд за границу.
Проблемы с кредитом. Информация о долгах ухудшает кредитную историю, снижая шансы на одобрение займов.
В случае крупных долгов квартиру могут продать через суд, если это не единственное жильё.
Даже если квартира пустует, полностью избежать расходов на ЖКХ нельзя. Однако есть способы сократить платежи:
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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