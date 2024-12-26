Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить

4:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартиры, в которых никто не живёт, — явление не такое редкое. Владельцы могут использовать жильё как инвестицию, уехать на длительный срок или получить недвижимость в наследство.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

При этом коммунальные счета продолжают приходить, даже если свет не включается, вода не течёт, а газ не используется.

Многие задаются вопросом, как снизить расходы на пустующую квартиру. Разберёмся, какие платежи обязательны, какие услуги можно сократить и как добиться перерасчёта.

Обязательные платежи за квартиру

Даже если жильё пустует, его владелец обязан оплачивать ряд услуг, которые обеспечивают содержание дома:

Содержание жилья

Уборка подъездов, работа лифтов, освещение придомовой территории и ремонт общих коммуникаций оплачиваются всеми собственниками квартир. Сумма зависит от площади квартиры.

Отопление

В домах без индивидуальных счётчиков отопления плата начисляется по площади квартиры. Даже если батареи перекрыты, стояки продолжают обогревать помещение.

Общедомовые нужды

Это расходы на воду, электричество и отопление, которые используются для освещения, уборки и отопления общих зон.

Взносы на капремонт

Платежи в фонд капитального ремонта обязательны для всех собственников, за исключением льготников и владельцев аварийного жилья.

Налог на имущество

Эта категория расходов не связана с ЖКХ, но тоже обязательна. Размер налога зависит от кадастровой стоимости квартиры.

Как можно сэкономить

Некоторые коммунальные услуги оплачиваются по фактическому потреблению, что позволяет сократить расходы.

Услуги по счётчикам

Если установить счётчики на воду и электричество и регулярно подавать нулевые показания, платить за неиспользованные ресурсы не придётся.

Вывоз мусора

Можно подать заявление на перерасчёт, приложив подтверждающие документы: билеты, справку из больницы или штамп о выезде в загранпаспорт. Срок отсутствия — от пяти дней до шести месяцев.

Отключение ненужных услуг

Радиоточку, домофон, кабельное телевидение и интернет можно временно отключить. У большинства операторов есть возможность приостановить договор на время отсутствия.

Полезные советы для снижения расходов

Установите счётчики на воду и электричество, чтобы не платить по нормативам.

Перекройте воду и газ, отключите электричество на щитке, чтобы избежать аварий и лишних расходов.

Оформите перерасчёт платы за услуги, которые не использовались.

Используйте субсидии и льготы, если имеете на них право.

Сдайте квартиру в аренду — расходы на коммуналку перейдут на квартирантов.

Что делать, если у квартиры несколько собственников

Если жильё принадлежит нескольким владельцам, расходы делятся пропорционально их долям. Чтобы избежать споров, можно разделить лицевые счета через управляющую компанию. Если другие владельцы не согласны, вопрос можно решить через суд.

Что будет, если не платить за ЖКХ

Игнорирование коммунальных платежей влечёт последствия:

Пени

За просрочку более 30 дней начисляются пени, которые увеличиваются со временем.

Отключение услуг

Если долг превысит двухмесячный платёж по нормативу, УК может отключить свет, воду или газ.

Судебное взыскание

Долги могут быть взысканы в судебном порядке с арестом счетов и имущества.

Запрет на выезд

Долг свыше 30 000 рублей может стать причиной запрета на выезд за границу.

Проблемы с кредитом. Информация о долгах ухудшает кредитную историю, снижая шансы на одобрение займов.

Продажа жилья

В случае крупных долгов квартиру могут продать через суд, если это не единственное жильё.

Даже если квартира пустует, полностью избежать расходов на ЖКХ нельзя. Однако есть способы сократить платежи:

Установите счётчики и подавайте нулевые показания.

Перекройте подачу воды, газа и электричества.

Сделайте перерасчёт платы за мусор, подтвердив отсутствие документами.

Временно отключите ненужные услуги.

Оплачивайте обязательные счета вовремя, чтобы избежать пеней.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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