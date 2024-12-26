Где сушить белье в квартире: идеи, которые решат проблему красиво

3:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сушить белье в квартире без балкона — задача не из лёгких. Развешивать его над ванной неудобно, а сушилка посреди комнаты портит интерьер.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушка белья

Но выход есть: дизайнеры предлагают продуманные и эстетичные решения для небольших пространств.

Сушильная машина: компактно и незаметно

Самый простой способ избавиться от вида развешенного белья — приобрести сушильную машину. Если места на полу нет, её можно установить над стиральной машиной, организовав вертикальную колонну. А чтобы техника не выделялась в интерьере, спрячьте её в шкафу или за раздвижными дверями.

Архитектор Марина Куницына советует:

"Даже в небольших квартирах можно найти уголок для сушильной машины — например, в кладовке, под лестницей или в шкафу в прихожей. Главное, чтобы техника была скрыта от глаз".

Стиральная машина с функцией сушки

Если места для отдельной сушилки не хватает, стоит заменить обычную стиральную машину на модель с функцией сушки. Такой вариант удобен, хотя не все ткани можно сушить в таких устройствах. Например, деликатные вещи или текстиль с полимерными узорами.

Эстетичная раскладная сушилка

Для тех, кто не готов к покупке техники, подойдёт стильная раскладная сушилка. Сейчас можно найти модели из дерева, которые не только функциональны, но и вписываются в интерьер. Главное — продумать место для неё в сложенном и разложенном виде.

Дизайнер Полина Иванова предостерегает:

"Не стоит использовать стационарные сушилки над ванной — они портят эстетику пространства".

Сушилка на батарею: быстро и эффективно

Компактная сушилка, крепящаяся к батарее, — спасение для зимнего сезона. Архитектор Инна Сидамон-Эристави отмечает:

"Она высушивает вещи за пару часов, а тепло батареи препятствует пересушиванию воздуха в комнате".

Умные решения: сушилки-трансформеры

Современные выдвижные или складные сушилки можно встроить в мебель или закрепить на стене. В сложенном виде они практически незаметны, а функциональные элементы могут даже служить декоративным акцентом.

Дизайнер Светлана Герасимова рекомендует:

"Планируйте встроенные сушилки и место для хранения белья ещё на стадии ремонта. Это позволит избежать хаоса и сохранить интерьер в порядке".

Потолочные системы: когда места совсем мало

Потолочные сушилки экономят пространство и легко поднимаются, освобождая комнату. Такие системы часто оснащены дополнительными функциями, например, обдувом или таймером. Их можно размещать не только в ванной, но и на кухне — главное, соблюдать технику безопасности.

Советы

У каждой сушилки должно быть своё место: это позволит сохранить общий стиль интерьера.

Отдавайте предпочтение складным или выдвижным моделям: постоянные конструкции быстро захламляются.

Интегрируйте сушилку в шкаф или гардеробную для удобства.

Если спрятать сушилку нельзя, выберите эстетичную модель, которая станет акцентом.

Подумайте о месте для хранения неглаженого белья — это избавит от ощущения беспорядка.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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