Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Как россияне выбирают автомобили в 2024 году: главные тренды
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Спасите свои двери и нервы: как отучить кошку от прыжков
Секреты праздничных ароматов: как выбрать парфюм для новогодней ночи
Как кормить котёнка при смене зубов? Следуйте этим важным правилам
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Певица Жанна Агузарова отказывается от выступлений в РФ даже за двойной гонорар
Лыжники мирового уровня впервые съедутся в Удмуртии: как пройдёт этап Кубка России?

Где сушить белье в квартире: идеи, которые решат проблему красиво

3:24
Недвижимость

Сушить белье в квартире без балкона — задача не из лёгких. Развешивать его над ванной неудобно, а сушилка посреди комнаты портит интерьер.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Но выход есть: дизайнеры предлагают продуманные и эстетичные решения для небольших пространств.

Сушильная машина: компактно и незаметно

Самый простой способ избавиться от вида развешенного белья — приобрести сушильную машину. Если места на полу нет, её можно установить над стиральной машиной, организовав вертикальную колонну. А чтобы техника не выделялась в интерьере, спрячьте её в шкафу или за раздвижными дверями.

Архитектор Марина Куницына советует:

"Даже в небольших квартирах можно найти уголок для сушильной машины — например, в кладовке, под лестницей или в шкафу в прихожей. Главное, чтобы техника была скрыта от глаз".

Стиральная машина с функцией сушки

Если места для отдельной сушилки не хватает, стоит заменить обычную стиральную машину на модель с функцией сушки. Такой вариант удобен, хотя не все ткани можно сушить в таких устройствах. Например, деликатные вещи или текстиль с полимерными узорами.

Эстетичная раскладная сушилка

Для тех, кто не готов к покупке техники, подойдёт стильная раскладная сушилка. Сейчас можно найти модели из дерева, которые не только функциональны, но и вписываются в интерьер. Главное — продумать место для неё в сложенном и разложенном виде.

Дизайнер Полина Иванова предостерегает:

"Не стоит использовать стационарные сушилки над ванной — они портят эстетику пространства".

Сушилка на батарею: быстро и эффективно

Компактная сушилка, крепящаяся к батарее, — спасение для зимнего сезона. Архитектор Инна Сидамон-Эристави отмечает:

"Она высушивает вещи за пару часов, а тепло батареи препятствует пересушиванию воздуха в комнате".

Умные решения: сушилки-трансформеры

Современные выдвижные или складные сушилки можно встроить в мебель или закрепить на стене. В сложенном виде они практически незаметны, а функциональные элементы могут даже служить декоративным акцентом.

Дизайнер Светлана Герасимова рекомендует:

"Планируйте встроенные сушилки и место для хранения белья ещё на стадии ремонта. Это позволит избежать хаоса и сохранить интерьер в порядке".

Потолочные системы: когда места совсем мало

Потолочные сушилки экономят пространство и легко поднимаются, освобождая комнату. Такие системы часто оснащены дополнительными функциями, например, обдувом или таймером. Их можно размещать не только в ванной, но и на кухне — главное, соблюдать технику безопасности.

Советы

  • У каждой сушилки должно быть своё место: это позволит сохранить общий стиль интерьера.
  • Отдавайте предпочтение складным или выдвижным моделям: постоянные конструкции быстро захламляются.
  • Интегрируйте сушилку в шкаф или гардеробную для удобства.
  • Если спрятать сушилку нельзя, выберите эстетичную модель, которая станет акцентом.
  • Подумайте о месте для хранения неглаженого белья — это избавит от ощущения беспорядка.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок
Красота и стиль
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Российский шоу-бизнес
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Москвич-2140. Легендарный советский автомобиль рабочего класса Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Лыжники мирового уровня впервые съедутся в Удмуртии: как пройдёт этап Кубка России?
Певица Жанна Агузарова отказывается от выступлений в РФ даже за двойной гонорар
Какие емкости для рассады используют профессионалы
Наличные деньги в России останутся, несмотря на цифровизацию
Мир глазами морской свинки: как всё устроено
Эти цветы сделают ваш сад настоящим ароматным оазисом.
Открытие в космосе: что делают звёзды с окружающими мирами
В Запорожской области сбили самолет F-16
Первая помощь при падениях и кровотечениях зимой
Берут города без разрушений: ВС РФ разочаровали западную пропаганду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.