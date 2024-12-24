5 простых шагов, чтобы ваша ёлка не потеряла иголки до конца праздников

Скоро наступит Новый год, а значит, пришло время выбирать главный атрибут праздника — ёлку! Как выбрать идеальное дерево, чтобы оно радовало вас не только внешним видом, но и своим ароматом, долго стояло и не теряло иголки? Эксперт в области садовых растений Екатерина Борисова делится ценными советами, как продлить жизнь ёлки в вашем доме.
Чтобы ёлка оставалась зелёной и ароматной как можно дольше, важно правильно выбрать и ухаживать за ней. По словам Екатерины Борисовой, ключевым моментом при покупке ёлки является способ её посадки. Ёлки могут быть как срезанными, так и с корнями в контейнере.
Если вы выбираете ель в контейнере, она потребует немного больше внимания, чем срезанная. После того как вы принесёте её в дом, важно сразу же пролить корни водой. Это поможет растению сохранить влагу и предотвратит быстрое высыхание. Важно помнить, что ёлке нужно адаптироваться к теплу в помещении, поэтому не забудьте в какой-то момент перенести её в неотапливаемое место, например, на веранду или во двор.
Ещё один плюс такой ёлки — её можно высадить в грунт в начале весны. После Нового года, когда праздники завершатся, вы сможете посадить её в саду, и она будет радовать вас на протяжении многих лет.
Если вы предпочли срезанную ель, нужно обязательно учесть несколько важных моментов. Во-первых, установите её в подставку с водой. Для срезанных деревьев регулярное увлажнение особенно важно — ёлка будет "пить" примерно 3-4 литра воды в сутки. Это поможет сохранить иголки и продлить жизнь дереву, особенно в условиях отопления, которое может быстро сушить растения. Также стоит помнить, что ёлки с базаров подбираются специально для использования в помещении и при должном уходе могут простоя́ть в доме до месяца.
Для Нового года многие выбирают ёлки средней высоты - около двух метров. Среди самых популярных и подходящих для праздника сортов — датские ели, пихты Нордмана и пихты Фразера. Эти породы отличает пышная, ароматная крона и устойчивость к засухе, что делает их идеальными для помещения.
Также неплохим вариантом для дома станет новогодняя сосна, которая тоже порадует вас своим свежим запахом хвои.
Чтобы ёлка оставалась свежей, следуйте этим простым рекомендациям:
Ель (лат. Picea) — род хвойных деревьев семейства Сосновые.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.