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5 простых шагов, чтобы ваша ёлка не потеряла иголки до конца праздников

3:18
Недвижимость

Скоро наступит Новый год, а значит, пришло время выбирать главный атрибут праздника — ёлку! Как выбрать идеальное дерево, чтобы оно радовало вас не только внешним видом, но и своим ароматом, долго стояло и не теряло иголки? Эксперт в области садовых растений Екатерина Борисова делится ценными советами, как продлить жизнь ёлки в вашем доме.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

Что влияет на срок службы ёлки

Чтобы ёлка оставалась зелёной и ароматной как можно дольше, важно правильно выбрать и ухаживать за ней. По словам Екатерины Борисовой, ключевым моментом при покупке ёлки является способ её посадки. Ёлки могут быть как срезанными, так и с корнями в контейнере.

Живая ель в контейнере

Если вы выбираете ель в контейнере, она потребует немного больше внимания, чем срезанная. После того как вы принесёте её в дом, важно сразу же пролить корни водой. Это поможет растению сохранить влагу и предотвратит быстрое высыхание. Важно помнить, что ёлке нужно адаптироваться к теплу в помещении, поэтому не забудьте в какой-то момент перенести её в неотапливаемое место, например, на веранду или во двор.

Ещё один плюс такой ёлки — её можно высадить в грунт в начале весны. После Нового года, когда праздники завершатся, вы сможете посадить её в саду, и она будет радовать вас на протяжении многих лет.

Срезанная ель

Если вы предпочли срезанную ель, нужно обязательно учесть несколько важных моментов. Во-первых, установите её в подставку с водой. Для срезанных деревьев регулярное увлажнение особенно важно — ёлка будет "пить" примерно 3-4 литра воды в сутки. Это поможет сохранить иголки и продлить жизнь дереву, особенно в условиях отопления, которое может быстро сушить растения. Также стоит помнить, что ёлки с базаров подбираются специально для использования в помещении и при должном уходе могут простоя́ть в доме до месяца.

Как выбрать идеальное дерево

Для Нового года многие выбирают ёлки средней высоты - около двух метров. Среди самых популярных и подходящих для праздника сортов — датские ели, пихты Нордмана и пихты Фразера. Эти породы отличает пышная, ароматная крона и устойчивость к засухе, что делает их идеальными для помещения.

Также неплохим вариантом для дома станет новогодняя сосна, которая тоже порадует вас своим свежим запахом хвои.

Советы по уходу за ёлкой

Чтобы ёлка оставалась свежей, следуйте этим простым рекомендациям:

  • Регулярное поливание. Это особенно важно для срезанных деревьев.
    Уход за корнями. Ёлки в контейнерах нуждаются в дополнительной влаге, чтобы корни не пересохли.
  • Поддержание оптимальной температуры. Не ставьте ёлку рядом с обогревателями или источниками горячего воздуха.
  • Перевозка на свежий воздух. Если это возможно, перенесите ёлку на пару дней в неотапливаемое помещение, чтобы она адаптировалась к зимним условиям, как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Ель (лат. Picea) — род хвойных деревьев семейства Сосновые.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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