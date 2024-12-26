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Как изменения в законодательстве 2024 года повлияли на рынок аренды жилья

3:39
Недвижимость

В 2024 году в законодательстве России произошли важные изменения, касающиеся сдачи жилья в аренду. Они затрагивают вопросы арендной платы, налогообложения, установки счетчиков, а также регистрацию договоров аренды.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

Эти изменения направлены на повышение прозрачности рынка и борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Что изменилось в установлении арендной платы

Одним из ключевых изменений 2024 года стало снятие запрета на повышение арендной платы на сумму более 25%. Это ограничение действовало несколько лет, чтобы поддержать арендаторов в условиях резкого роста арендных ставок в 2022 году.

Однако теперь оно не касается только тех случаев, когда договор аренды продлевается. Важно, что это нововведение касается именно жилой недвижимости, в то время как аренда коммерческих помещений не подпадает под эти ограничения.

Можно ли увеличить арендную плату без согласования с арендатором

Вопрос повышения арендной платы требует внимательного подхода. В Гражданском кодексе РФ указано, что повышение платы должно быть согласовано с арендатором и прописано в договоре. Обычно арендодатель не может повышать арендную плату до истечения срока, указанного в договоре.

Однако если в договоре заранее указаны условия для повышения арендной платы, например, в связи с экономическими изменениями, то это должно быть прописано в документе.

Если арендодатель решит повысить аренду в одностороннем порядке, ему нужно подготовить уведомление, которое включает реквизиты договора, основания для повышения и новый размер аренды.

Уведомление должно быть вручено арендатору в письменной форме. В случае отказа арендатора от повышения, арендодатель может обратиться в суд.

Изменения в доначислении налогов

Одним из значимых изменений стало разрешение доначислять налоги на основании свидетельских показаний арендаторов. Это означает, что налоговая служба теперь может требовать уплату дополнительных налогов, если арендатор подтвердит факт занижения арендных платежей.

Важно отметить, что даже если нет других доказательств, свидетельские показания могут быть достаточно для доначисления налога. Это новшество помогает бороться с теневым сектором рынка аренды.

Необходимость установки счетчиков и постановка на налоговый учет

С 2024 года для краткосрочной аренды стало обязательным наличие счетчиков учета потребляемых коммунальных услуг. Также собственники жилья, сдающие квартиры в аренду, обязаны встать на налоговый учет.

Эти меры призваны снизить количество случаев уклонения от уплаты налогов и обеспечить защиту прав арендаторов.

Ведение единого реестра недвижимости, которая сдается в аренду

С 2025 года в России вводится система учета недвижимости, сдаваемой в аренду. Теперь каждый арендодатель обязан регистрировать договор аренды в едином реестре. Это касается всех договоров аренды, независимо от срока их действия.

Ранее регистрация была обязательной только для договоров сроком от одного года. Теперь же все арендаторы должны будут сообщать о сдаче жилья, что существенно уменьшает возможность ухода от налогов и скрытого получения дохода.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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