Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные обнаружили способ восстановления мимики после травм лицевого нерва
Катя Гордон ответила на слова бывшего мужа Сергея Жорина, который отрицает связь с Седоковой
Как сократить расход топлива: три простых правила для водителей
Учёные создали препарат для лечения одного из видов рака с эффективностью 100%
Как поднять настроение коту? Выбирайте любой способ, если видите, что вашему питомцу скучно
Рассказываем, как грамотно спланировать свой огород на 2025 год
Ветеринар перечислила способы, которые помогут отучить кошку царапать мебель
Секреты МРТ: когда металл может повлиять на результаты
Проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь сделают бесплатным

Дача как стильный уголок: обустройство интерьера и участка

4:48
Недвижимость

Дачный дом и территория вокруг него — это место, где можно расслабиться и насладиться природой. Сделать его уютным и комфортным можно без больших затрат времени и денег, если уделить внимание отдельным деталям и правильно обустроить пространство.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

В этой статье мы поделимся полезными идеями и советами по улучшению дачного интерьера и участка.

Варианты обустройства дачного дома

Обейте стены дачи вагонкой

Если стены вашего дачного дома нуждаются в обновлении, попробуйте обшить их вагонкой. Это не только улучшит внешний вид, но и добавит теплоты интерьеру. Вагонку можно покрасить в белый цвет, что идеально подходит для скандинавского стиля. Такой материал можно также покрыть пропиткой, чтобы сохранить его на долгие годы.

Положите новый пол поверх старого

Если старые деревянные полы на даче все еще в хорошем состоянии, можно просто положить новый слой досок поверх старых. Это сэкономит время и деньги, ведь не нужно снимать старое покрытие. Для долговечности покрытия рекомендуется использовать лак, особенно если вы предпочитаете влажную уборку.

Сделайте имитацию деревянных окон

Для тех, кто не хочет менять пластиковые окна, можно создать видимость деревянных рам, используя рейки для расстекловки. Этот простой прием добавит уют в ваш интерьер.

Установите локальное освещение

Чтобы создать атмосферу уюта, расположите источники света на уровне глаз или немного ниже. Использование светильников из стеклоблоков или маленьких ламп добавит уюта и теплоты в любое помещение.

Закройте утварь занавесками

Если на даче часто хранится кухонная утварь на открытых полках, лучше прикрыть ее занавесками. Это избавит от визуального шума и пыли. Использование занавесок из статического материала поможет скрыть все необходимые вещи, при этом не нарушая стиль интерьера.

Заполните пространство комнаты старинными предметами

Если вам нравится стиль ретро, старинные предметы добавят шарма и уюта в интерьер. Однако важно соблюдать меру, чтобы не превратить комнату в склад для ненужных вещей.

Добавьте текстиля в интерьер

Текстиль — это один из самых простых и доступных способов преобразить пространство. Тюль, занавески, декоративные подушки и покрывала создадут уют и комфорт. Постарайтесь выбрать мягкие, теплые оттенки, чтобы не перегружать интерьер.

Купите красивую посуду

Если у вас на даче есть старинная или разношерстная посуда, можно заменить ее на более стильные и гармоничные наборы. Одинаковая посуда создаст элегантную атмосферу на кухне.
Как обустроить участок дачи

Соорудите деревянную террасу

Терраса — отличное место для отдыха на свежем воздухе. Она не должна быть слишком большой, но достаточно просторной для размещения мебели. Выбирайте удобные материалы для мебели, такие как ротанг или дерево, и не забудьте про подушки для дополнительного комфорта.

Организуйте костровую зону

Создание костровой зоны — отличная идея для дачи. Можете установить костровую чашу или просто выкопать небольшое углубление, обложив его камнями. Это добавит уюта и станет отличным местом для вечеринок и отдыха.

Организуйте теплый свет

Для создания атмосферы уюта можно использовать светильники и гирлянды. Освещайте дорожки, кусты и уголки сада мягким желтым светом. Выбирайте водостойкие устройства с нужным классом защиты.

Украсьте участок растениями

Плетущиеся растения — отличное решение для украшения забора или стен. Они могут использоваться для создания зеленых ширм или для зонирования участка. Купите несколько кашпо с взрослыми растениями или посадите рассаду.

Сделайте дровницу

Если на даче используется камин или мангал, дровница станет полезным и декоративным элементом. Она не только хранит дрова, но и служит ширмой, скрывая менее эстетичные части участка.

На что обращать внимание при покупке дачи

Чтобы избежать ненужных затрат на обустройство дачи, важно обратить внимание на ее состояние при покупке. Особенно стоит внимательно осмотреть фундамент, крышу и систему водоснабжения.

По возможности проконсультируйтесь с инженером, чтобы получить объективный отчет о качестве строения и необходимых ремонтах.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тараканы из соседней квартиры: как вернуть чистоту и порядок
Недвижимость
Тараканы из соседней квартиры: как вернуть чистоту и порядок Аудио 
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Красота и стиль
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Последние материалы
В США удивлены ростом импорта СПГ из России в Европу
Рассказываем, как грамотно спланировать свой огород на 2025 год
Дача как стильный уголок: обустройство интерьера и участка
Ветеринар перечислила способы, которые помогут отучить кошку царапать мебель
Секреты МРТ: когда металл может повлиять на результаты
Проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь сделают бесплатным
Ёлка, гости и еда: советы по безопасности кошки в праздники
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
25 000 лет прогресса: когда люди научились контролировать огонь
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.