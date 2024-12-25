Дача как стильный уголок: обустройство интерьера и участка

4:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дачный дом и территория вокруг него — это место, где можно расслабиться и насладиться природой. Сделать его уютным и комфортным можно без больших затрат времени и денег, если уделить внимание отдельным деталям и правильно обустроить пространство.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Загородный дом

В этой статье мы поделимся полезными идеями и советами по улучшению дачного интерьера и участка.

Варианты обустройства дачного дома

Обейте стены дачи вагонкой

Если стены вашего дачного дома нуждаются в обновлении, попробуйте обшить их вагонкой. Это не только улучшит внешний вид, но и добавит теплоты интерьеру. Вагонку можно покрасить в белый цвет, что идеально подходит для скандинавского стиля. Такой материал можно также покрыть пропиткой, чтобы сохранить его на долгие годы.

Положите новый пол поверх старого

Если старые деревянные полы на даче все еще в хорошем состоянии, можно просто положить новый слой досок поверх старых. Это сэкономит время и деньги, ведь не нужно снимать старое покрытие. Для долговечности покрытия рекомендуется использовать лак, особенно если вы предпочитаете влажную уборку.

Сделайте имитацию деревянных окон

Для тех, кто не хочет менять пластиковые окна, можно создать видимость деревянных рам, используя рейки для расстекловки. Этот простой прием добавит уют в ваш интерьер.

Установите локальное освещение

Чтобы создать атмосферу уюта, расположите источники света на уровне глаз или немного ниже. Использование светильников из стеклоблоков или маленьких ламп добавит уюта и теплоты в любое помещение.

Закройте утварь занавесками

Если на даче часто хранится кухонная утварь на открытых полках, лучше прикрыть ее занавесками. Это избавит от визуального шума и пыли. Использование занавесок из статического материала поможет скрыть все необходимые вещи, при этом не нарушая стиль интерьера.

Заполните пространство комнаты старинными предметами

Если вам нравится стиль ретро, старинные предметы добавят шарма и уюта в интерьер. Однако важно соблюдать меру, чтобы не превратить комнату в склад для ненужных вещей.

Добавьте текстиля в интерьер

Текстиль — это один из самых простых и доступных способов преобразить пространство. Тюль, занавески, декоративные подушки и покрывала создадут уют и комфорт. Постарайтесь выбрать мягкие, теплые оттенки, чтобы не перегружать интерьер.

Купите красивую посуду

Если у вас на даче есть старинная или разношерстная посуда, можно заменить ее на более стильные и гармоничные наборы. Одинаковая посуда создаст элегантную атмосферу на кухне.

Как обустроить участок дачи

Соорудите деревянную террасу

Терраса — отличное место для отдыха на свежем воздухе. Она не должна быть слишком большой, но достаточно просторной для размещения мебели. Выбирайте удобные материалы для мебели, такие как ротанг или дерево, и не забудьте про подушки для дополнительного комфорта.

Организуйте костровую зону

Создание костровой зоны — отличная идея для дачи. Можете установить костровую чашу или просто выкопать небольшое углубление, обложив его камнями. Это добавит уюта и станет отличным местом для вечеринок и отдыха.

Организуйте теплый свет

Для создания атмосферы уюта можно использовать светильники и гирлянды. Освещайте дорожки, кусты и уголки сада мягким желтым светом. Выбирайте водостойкие устройства с нужным классом защиты.

Украсьте участок растениями

Плетущиеся растения — отличное решение для украшения забора или стен. Они могут использоваться для создания зеленых ширм или для зонирования участка. Купите несколько кашпо с взрослыми растениями или посадите рассаду.

Сделайте дровницу

Если на даче используется камин или мангал, дровница станет полезным и декоративным элементом. Она не только хранит дрова, но и служит ширмой, скрывая менее эстетичные части участка.

На что обращать внимание при покупке дачи

Чтобы избежать ненужных затрат на обустройство дачи, важно обратить внимание на ее состояние при покупке. Особенно стоит внимательно осмотреть фундамент, крышу и систему водоснабжения.

По возможности проконсультируйтесь с инженером, чтобы получить объективный отчет о качестве строения и необходимых ремонтах.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .



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