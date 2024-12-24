Всё о совете дома: полномочия, обязанности и как выбрать председателя

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Совет многоквартирного дома (МКД) — это важный орган, который представляет интересы жильцов и взаимодействует с управляющей компанией.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ЖК "Новин" в Тюмени

Его роль заключается в контроле за выполнением обязательств управляющей компании и содействии жильцам в улучшении качества жизни в доме. Что представляет собой совет, какие у него полномочия и как его создать — разберемся в статье.

Что такое совет дома

Совет многоквартирного дома — это группа собственников, которые защищают интересы жильцов и контролируют работу управляющей компании (УК).

В его обязанности входит обеспечение надлежащего состояния общего имущества, организация ремонта и контроль за качеством коммунальных услуг. Совет нужен для того, чтобы владельцы квартир могли участвовать в жизни дома.

В России существует три формы управления многоквартирными домами: самостоятельное управление, ТСЖ (товарищество собственников жилья) и управление через УК.

При этом в домах с более чем четырьмя квартирами собственники обязаны создать совет. Если этого не происходит, задачу организовать совет берет на себя местная администрация.

Какие права и обязанности есть у совета дома

Совет дома имеет несколько ключевых обязанностей, закрепленных в Жилищном кодексе РФ. Он должен:

Следить за выполнением решений общего собрания собственников.

Обсуждать предложения по использованию общего имущества, организации работ по ремонту и благоустройству.

Контролировать качество коммунальных услуг и выполнение работ по дому.

Давать заключение по проектам договоров на сдачу в аренду общего имущества.

Предоставлять отчет о своей деятельности за год.

Совет выбирается на общем собрании собственников, которое должно проводиться каждые два года. Если этого не происходит, полномочия действующего совета продлеваются автоматически.

Каковы полномочия председателя совета дома

Председатель совета дома выбирается из числа собственников. Его основная роль — руководить работой совета. Он имеет право обсуждать условия договоров с управляющей компанией, подписывать акты о проведении ремонта и обслуживании дома, а также представлять интересы жильцов в суде.

Как создать совет многоквартирного дома

Для создания совета нужно провести общее собрание собственников. Чтобы инициировать собрание, нужно собрать группу заинтересованных жильцов, подготовить повестку и уведомить соседей за 10 дней до мероприятия. На собрании выбираются кандидатуры в совет и председателя, а также обсуждаются важные вопросы о будущем управления домом.

Как узнать, есть ли в МКД совет

Если вы не знаете, существует ли совет в вашем доме, можете найти эту информацию в протоколах общих собраний собственников, которые доступны через систему "Госуслуги.Дом" или у управляющей компании.

Совет дома — это орган, который помогает владельцам квартир активно участвовать в жизни дома и контролировать работу управляющей компании. Это важный инструмент для улучшения качества жизни в многоквартирных домах.

Создание совета — это простой процесс, который позволяет жильцам быть уверенными в том, что их интересы будут защищены.

Уточнения

Това́рищество со́бственников жилья́ (ТСЖ) — юридическое лицо, некоммерческая организация, созданная на основе объединения собственников помещений многоквартирного дома или собственников соседних участков с жилыми строениями (домами) для совместного управления теми помещениями этого дома и землями, которые находятся в совместном владении и пользовании, а также для ведения хозяйственной деятельности в таком доме и на земле, находящейся в совместном владении, в форме эксплуатации общего имущества, строительства дополнительных помещений и объектов общего имущества, а также сдачи в аренду, внаём части общего имущества в многоквартирном доме или общего земельного участка.



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