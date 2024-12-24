Мошенники под видом коммунальщиков: что делать, если они пришли к вам

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С каждым годом псевдокоммунальщики становятся все более хитрыми, а их жертвами, как правило, становятся пожилые люди. Они могут приходить с предложением выполнить работы, которые якобы требуются по закону, а в действительности — лишь способ обмануть наивных граждан.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка и замок на входной двери

Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно знать, как их распознать и что делать в случае визита лжекоммунальщиков.

Что предлагают мошенники

Чаще всего псевдокоммунальщики предлагают следующее:

Поверку и замену счетчиков воды.

Осмотр газовых плит.

Проверку вентиляционных отверстий.

Установку газоанализаторов и водоочистительных фильтров.

Они могут запугивать жильцов штрафами и санкциями, если те не согласятся на замену оборудования сразу. Но чаще всего в этом нет никакой необходимости, и согласие на услуги мошенников может привести не только к потере денег, но и к установке опасного оборудования.

Как отличить мошенников от настоящих коммунальщиков

Отсутствие спецодежды: если сотрудники не носят фирменной формы или на ней нет опознавательных знаков компании, это должно насторожить.

если сотрудники не носят фирменной формы или на ней нет опознавательных знаков компании, это должно насторожить. Невозможность объяснить цель визита: мошенники часто говорят путано, не могут точно объяснить, зачем они пришли, или требуют "общего осмотра".

мошенники часто говорят путано, не могут точно объяснить, зачем они пришли, или требуют "общего осмотра". Немедленная замена оборудования: любые проверки и замены можно всегда провести в удобное для вас время. Если вам говорят, что все нужно делать прямо сейчас, это явный признак мошенничества.

любые проверки и замены можно всегда провести в удобное для вас время. Если вам говорят, что все нужно делать прямо сейчас, это явный признак мошенничества. Требование оплаты наличными на месте: платить за работу на месте и наличными — также характерная черта мошенников. Настоящие коммунальщики обычно выставляют квитанцию для оплаты заранее.

Что делать, если к вам пришли с внеплановой проверкой

Не открывайте дверь, если нет аварийной ситуации. Диспетчер всегда должен уведомить вас о неотложной проверке.

Запросите удостоверение. В нем должны быть Ф. И.О. сотрудника, название компании и печать с ИНН и ОГРН. Можно также попросить показать наряд на работы.

Позвоните в компанию, от которой якобы пришли коммунальщики, и уточните, проводит ли она проверку.

Обратитесь в полицию, если уверены, что к вам пришли мошенники. Лучше сразу предупредить "коммунальщиков", что вы собираетесь вызвать полицию. Например, в Москве недавно задержали группу мошенников, которые предлагали прочистить вентиляцию.

Как защититься от мошенников

Не стоит паниковать, если в квартиру пришли люди, представившиеся коммунальщиками. Правильные действия и осторожность помогут избежать мошенничества и не стать жертвой псевдокоммунальщиков.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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