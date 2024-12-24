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Мошенники под видом коммунальщиков: что делать, если они пришли к вам

2:52
Недвижимость

С каждым годом псевдокоммунальщики становятся все более хитрыми, а их жертвами, как правило, становятся пожилые люди. Они могут приходить с предложением выполнить работы, которые якобы требуются по закону, а в действительности — лишь способ обмануть наивных граждан.

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно знать, как их распознать и что делать в случае визита лжекоммунальщиков.

Что предлагают мошенники

Чаще всего псевдокоммунальщики предлагают следующее:

  • Поверку и замену счетчиков воды.
  • Осмотр газовых плит.
  • Проверку вентиляционных отверстий.
  • Установку газоанализаторов и водоочистительных фильтров.

Они могут запугивать жильцов штрафами и санкциями, если те не согласятся на замену оборудования сразу. Но чаще всего в этом нет никакой необходимости, и согласие на услуги мошенников может привести не только к потере денег, но и к установке опасного оборудования.

Как отличить мошенников от настоящих коммунальщиков

  • Отсутствие спецодежды: если сотрудники не носят фирменной формы или на ней нет опознавательных знаков компании, это должно насторожить.
  • Невозможность объяснить цель визита: мошенники часто говорят путано, не могут точно объяснить, зачем они пришли, или требуют "общего осмотра".
  • Немедленная замена оборудования: любые проверки и замены можно всегда провести в удобное для вас время. Если вам говорят, что все нужно делать прямо сейчас, это явный признак мошенничества.
  • Требование оплаты наличными на месте: платить за работу на месте и наличными — также характерная черта мошенников. Настоящие коммунальщики обычно выставляют квитанцию для оплаты заранее.

Что делать, если к вам пришли с внеплановой проверкой

  • Не открывайте дверь, если нет аварийной ситуации. Диспетчер всегда должен уведомить вас о неотложной проверке.
  • Запросите удостоверение. В нем должны быть Ф. И.О. сотрудника, название компании и печать с ИНН и ОГРН. Можно также попросить показать наряд на работы.
  • Позвоните в компанию, от которой якобы пришли коммунальщики, и уточните, проводит ли она проверку.
  • Обратитесь в полицию, если уверены, что к вам пришли мошенники. Лучше сразу предупредить "коммунальщиков", что вы собираетесь вызвать полицию. Например, в Москве недавно задержали группу мошенников, которые предлагали прочистить вентиляцию.

Как защититься от мошенников

Не стоит паниковать, если в квартиру пришли люди, представившиеся коммунальщиками. Правильные действия и осторожность помогут избежать мошенничества и не стать жертвой псевдокоммунальщиков.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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