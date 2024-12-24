Мошенники под видом коммунальщиков: что делать, если они пришли к вам

С каждым годом псевдокоммунальщики становятся все более хитрыми, а их жертвами, как правило, становятся пожилые люди. Они могут приходить с предложением выполнить работы, которые якобы требуются по закону, а в действительности — лишь способ обмануть наивных граждан.
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери
Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно знать, как их распознать и что делать в случае визита лжекоммунальщиков.
Что предлагают мошенники
Чаще всего псевдокоммунальщики предлагают следующее:
Поверку и замену счетчиков воды.
Осмотр газовых плит.
Проверку вентиляционных отверстий.
Установку газоанализаторов и водоочистительных фильтров.
Они могут запугивать жильцов штрафами и санкциями, если те не согласятся на замену оборудования сразу. Но чаще всего в этом нет никакой необходимости, и согласие на услуги мошенников может привести не только к потере денег, но и к установке опасного оборудования.
Как отличить мошенников от настоящих коммунальщиков
Отсутствие спецодежды: если сотрудники не носят фирменной формы или на ней нет опознавательных знаков компании, это должно насторожить.
Невозможность объяснить цель визита: мошенники часто говорят путано, не могут точно объяснить, зачем они пришли, или требуют "общего осмотра".
Немедленная замена оборудования: любые проверки и замены можно всегда провести в удобное для вас время. Если вам говорят, что все нужно делать прямо сейчас, это явный признак мошенничества.
Требование оплаты наличными на месте: платить за работу на месте и наличными — также характерная черта мошенников. Настоящие коммунальщики обычно выставляют квитанцию для оплаты заранее.
Что делать, если к вам пришли с внеплановой проверкой
Не открывайте дверь, если нет аварийной ситуации. Диспетчер всегда должен уведомить вас о неотложной проверке.
Запросите удостоверение. В нем должны быть Ф. И.О. сотрудника, название компании и печать с ИНН и ОГРН. Можно также попросить показать наряд на работы.
Позвоните в компанию, от которой якобы пришли коммунальщики, и уточните, проводит ли она проверку.
Обратитесь в полицию, если уверены, что к вам пришли мошенники. Лучше сразу предупредить "коммунальщиков", что вы собираетесь вызвать полицию. Например, в Москве недавно задержали группу мошенников, которые предлагали прочистить вентиляцию.
Как защититься от мошенников
Не стоит паниковать, если в квартиру пришли люди, представившиеся коммунальщиками. Правильные действия и осторожность помогут избежать мошенничества и не стать жертвой псевдокоммунальщиков.
Уточнения
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.