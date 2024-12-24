Тараканы из соседней квартиры: как вернуть чистоту и порядок

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тараканы могут стать настоящей бедой, если они перебрались в вашу квартиру от соседей. В таких ситуациях важно действовать правильно, чтобы не только избавиться от насекомых, но и не столкнуться с неприятными последствиями.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Рыжий таракан

Что делать, если тараканы бегут именно от соседей, и как на это реагировать.

Откуда появляются тараканы

Есть несколько способов, как эти насекомые могут попасть в вашу квартиру. Они могут приехать с посылкой из интернет-магазина, перебраться из магазина на первом этаже или попасть от соседей, которые проводят дезинсекцию. Также тараканы могут переселиться из квартиры, где их стало слишком много, а еды на всех не хватает.

В случае с соседями, тараканы могут появиться через вентиляционные шахты, щели в стенах или окна, а также через канализацию или воздуховоды.

Как действовать в первую очередь

Если вы заметили тараканов, первым делом стоит поговорить с соседями. Возможно, они тоже столкнулись с этой проблемой и смогут помочь определить источник насекомых.

Обсудив ситуацию, можно обратиться в управляющую компанию с просьбой провести осмотр соседней квартиры. Однако стоит помнить, что собственники квартир могут отказать в осмотре, и это нужно зафиксировать в акте.

Если соседи не принимают мер

Если соседи не хотят устранять проблему и не пускают специалистов, следует обращаться в полицию, Роспотребнадзор или жилищную инспекцию. Полиция проведет профилактическую беседу с соседями, что иногда бывает достаточно для того, чтобы они предприняли меры.

Если же соседи все равно не реагируют, придется обратиться в суд, чтобы обязать их устранить нарушение санитарных норм.

Что делать, если жильцы по социальному найму

Если соседями являются арендаторы, необходимо обратиться в местную администрацию. В некоторых случаях, если ситуация с тараканами систематична, власти могут применить меры, вплоть до переселения жильцов в другое, менее подходящее помещение.

Дезинсекция: за чей счет

Ответственность за дезинсекцию в квартире лежит на владельце, в то время как уборка мест общего пользования — обязанность управляющей компании.

Дезинсекция через УК является платной услугой, а с 1 сентября 2024 года этим смогут заниматься только лицензированные компании.

Уточнения

Дезинсе́кция (фр. dés-, означающая уничтожение, удаление + лат. insectum - насекомое) — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение артроподов (насекомых и клещей), способных переносить трансмиссивные инфекции, вредить запасам продовольствия и растениям, с помощью специальных химических средств, физических средств (путём воздействия горячей воды или пара, электроразрядные, механические) или с помощью биологических средств.



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