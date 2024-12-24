Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тканевые маски: модный тренд или пустая трата времени
Как превратить старую квартиру в модное пространство в стиле фьюжн
Секреты стиля состоятельных людей: что носить и избегать
Обитаемые планеты в нашей галактике: мифы о внеземной жизни и реальность научных исследований
Идеальный сорт томатов для теплицы и балкона
Блогерша из Китая запустила тренд на фотосессии с животами для небеременных девушек
Борьба с вредителями: как спасти капусту от прожорливых гусениц
Зачем кошки следят за своими хозяевами? Учёные дали ответ на этот вопрос
Откуда пошёл миф о сыре и кошмарах

Эксперт посоветовал россиянам не выкидывать советские комоды

0:54
Недвижимость

Советская мебель прекрасно вписывается в современные интерьеры. О том, от каких старинных предметов следует сохранять, рассказывает Федор Васильев, генеральный директор компании "Главснаб".

Стильная спальня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Например, дизайнеры часто используют румынские кресла, комоды или хрустальные вазы для завершения интерьеров квартир. Эти предметы мебели когда-то встречались практически в каждом доме, а сегодня могут стать оригинальным элементом декора. Множество советских вещей ушли в прошлое, поэтому такие находки становятся настоящими эксклюзивами с неповторимой историей, отметил Васильев. Кроме того, это достойная бюджетная замена дорогим брендам, передает NEWS. ru.

Кресла с тонкими ножками, обитые вельветом или гобеленом, также могут подчеркнуть современный стиль интерьера.

Уточнения

Комо́д (фр. commode — удобный) — предмет мебели для хранения белья и других домашних вещей. Состоит из нескольких выдвижных ящиков, расположенных друг над другом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Топаловым после распада группы Smash
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Топаловым после распада группы Smash Аудио 
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Российский шоу-бизнес
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана Аудио 
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Зачем кошки следят за своими хозяевами? Учёные дали ответ на этот вопрос
Откуда пошёл миф о сыре и кошмарах
Системы безопасности, которые не работают в России, и те, которые спасают жизни
Наша планета под угрозой: как защитить Землю от астероидов
Котлеты получатся сочными и вкусными, если вы добавите к ним такую заправку
Германия насыщает Украину ПВО перед попыткой наступления ВСУ
ЦБ увидел свет в конце инфляционного туннеля
Преимущества и риски присутствия на сервисе при ремонте автомобиля
Секреты успешного выращивания хойи в домашних условиях
Отменить секунду: как климатические изменения меняют наше восприятие времени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.