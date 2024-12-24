Эксперт посоветовал россиянам не выкидывать советские комоды

Советская мебель прекрасно вписывается в современные интерьеры. О том, от каких старинных предметов следует сохранять, рассказывает Федор Васильев, генеральный директор компании "Главснаб".
Например, дизайнеры часто используют румынские кресла, комоды или хрустальные вазы для завершения интерьеров квартир. Эти предметы мебели когда-то встречались практически в каждом доме, а сегодня могут стать оригинальным элементом декора. Множество советских вещей ушли в прошлое, поэтому такие находки становятся настоящими эксклюзивами с неповторимой историей, отметил Васильев. Кроме того, это достойная бюджетная замена дорогим брендам, передает NEWS. ru.
Кресла с тонкими ножками, обитые вельветом или гобеленом, также могут подчеркнуть современный стиль интерьера.
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