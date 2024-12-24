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Штрафы за отказ пустить газовщиков: что грозит владельцам жилья

Недвижимость

Не пустить газовиков в квартиру — это теперь не только неуважение к специалистам, но и серьезные финансовые последствия.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Недавние изменения в законодательстве, принятые Государственной думой, вводят новые штрафы за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования.

Что грозит за недопуск газовщика

Ранее сумма штрафа за отказ пустить газовщиков в квартиру была в пределах 1000-2000 рублей. Однако теперь штрафы увеличились в несколько раз и составляют от 5000 до 10 000 рублей.

Это касается не только прямого отказа впустить специалиста, но и ситуаций, когда хозяев нет дома. Однако в последнем случае штраф будет наложен только в случае, если жильцы были заранее оповещены о визите газовщика.

Также важно помнить, что акт о недопуске составляется газовщиком, который направляет его в Госжилинспекцию, а уже та накладывает штраф.

Договор на обслуживание газового оборудования

Теперь еще более важным становится заключение договора на обслуживание газового оборудования. Если такой договор отсутствует или был обновлен не в срок, то владельцам квартир грозят штрафы.

Размер штрафа для граждан составит от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 25 000 до 500 000 рублей, в зависимости от размера компании.

Ответственность для компаний и специалистов

Кроме того, планируется ужесточение ответственности для компаний, которые занимаются обслуживанием газового оборудования без необходимых разрешений.

Это касается и работников, которые не прошли аттестацию, вне зависимости от того, работают ли они в частных фирмах или государственных учреждениях.

Почему это важно

Главная цель таких изменений — повышение безопасности. Газовое оборудование в жилых домах требует регулярных проверок, так как неисправности могут привести к авариям.

Поэтому важно не игнорировать требования законодательства и предоставлять доступ специалистам.

Не упустите шанс избежать штрафа

Теперь, когда штрафы значительно увеличились, у владельцев квартир будет весомый финансовый аргумент для того, чтобы пропустить газовщика на проверку оборудования.

Соблюдение этих правил поможет не только избежать неприятных последствий, но и обеспечить безопасность своего дома.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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